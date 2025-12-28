Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天晉2房戶2.5萬租出 業主享3.3厘回報

樓市動向
更新時間：09:38 2025-12-28 HKT
發佈時間：09:38 2025-12-28 HKT

聖誕長假及臨近新一年，租務市場交投趨淡靜，市場僅錄零星租賃個案。中原分行高級分行經理關偉豪表示，將軍澳天晉6座高層D室，面積536方呎，採2房間隔，可享都市景，最新以2.5萬租出，呎租約47元。關氏指，上址業主於去年3月以923萬購入，現租出單位可享約3.3厘租金回報。

世宙獲教職員即睇即租

中原區域營業經理王勤學指，元朗世宙3座高層H室，面積429方呎的2房間隔，業主開價1.65萬放租，吸引教職員睇樓時即時洽租，並以1.63萬承租，呎租約38元。而業主2023年以680萬買入單位，現享2.9厘租金回報。另外，該屋苑本月平均呎租約38元，按月升約2.7%。

菁雋開放式月租8400元

祥益區域董事黃慶德說，屯門菁雋低層28室，面積168方呎，開放式間隔。新租客在機場工作，鍾情屋苑附近設有巴士直達工作地點，非常便利，加上屋苑屬區內較新入伙的樓盤，單位內籠企理，而且租金合乎預算，上述租客遂便決定「即睇即租」，以月租8400元租入，呎租為50元。
 

