特色單位高價易手 葵涌海峰花園複式3200萬沽「雙破頂」

近期整體樓市喘穩兼擺脫頹勢，市場上不少特色單位新高價易手；市場消息指，葵涌海峰花園2座一個複式戶，面積1,733方呎，新近以3,200萬連1個車位易手，呎價約18,465元，創該屋苑「雙破頂」紀錄。

對比2個月前即10月的舊紀錄4座一個同類複式戶，面積1,709方呎，當時以3,100萬連2個車位成交，呎價約18,137元，分別推高100萬或3.2%，而呎價則高出約328元或1.8%。是次成交的2座單位原業主早於1995年以1907萬公司名義購入，持貨至今約30年易手，單單帳面而勁賺約1,293萬，期內單位升值約67.8%。

貝沙灣連車位每呎2.2萬售

薄扶林貝沙灣6期3座中高層C室，面積1,086方呎，原則屬3房套間隔，則以2,438萬連1個車位成交，呎價約22,449元；原業主早於2013年以2,330萬購入，帳面獲利約108萬，升值約4.6%。

荃灣御凱2座一個中低層A室，面積1,267方呎，以2,236萬登記易手，呎價約17,648元；原業主於2009年以967.4萬購，帳面大幅獲利約1,268.6萬，期內單位升值約1.3倍。

