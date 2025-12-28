夾屋今年錄逾140宗註冊 按年升17% 將軍澳旭輝臺最旺

港置研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，今年截至12月23日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄45,331宗註冊，較去年的40,734宗增加約11.3%；同期二手夾屋2025年錄144宗註冊，較2024年的123宗增加約17.1%。

6個屋苑二手註冊量上升

全港10個夾屋屋苑中，截至12月23日有6個屋苑二手住宅註冊量按年錄升，2個屋苑錄跌；錄升屋苑中，將軍澳旭輝臺錄13宗註冊，較去年的5宗大增1.6倍；葵涌浩景臺錄31宗註冊，較去年的18宗增加約72.2%；馬鞍山雅景臺錄18宗註冊，較去年的13宗增加約38.5%。

另有2個屋苑二手住宅註冊量按年錄跌，當中沙田晴碧花園錄3宗註冊，較去年的7宗減少約57.1%；青衣宏福花園錄11宗註冊，較去年的18宗減少約38.9%。