業界稱樓價及租金持續上升 「麵粉價」料呈上升趨勢

樓市動向
更新時間：07:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-25 HKT

本港經濟持續好轉，連帶政府推出的地皮亦順利批出，而且「麵粉」價（地價）亦表現理想。業界人士指，樓價及租金持續上升，均增加發展商投地意欲，在樓市好轉情況下，地價隨即有上升趨勢。

政府賣地仍然審慎

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，政府賣地仍然審慎，每季均推出1幅土地招標，並以鐵路沿線及交通配套、社區設施完善等項目為主，如沙田及大圍一帶等地皮，以吸引財團角逐，其後亦順利批出。

張翹楚指，政府因應市況，調低補地價金額，吸引程度大大增加，故有不少發展商趁低位完成項目補地價；認為今財年賣地收益達財年目標210億仍然有挑戰，若政府新一季推出多於一幅土地招標或推出貴重地皮，在順利批出下可拉高土地收入。另外，新盤成交全年料錄約2萬宗成交，加上樓價及租金持續上升，均增加發展商投地意欲，在樓市好轉情況下，地價隨即有上升趨勢。

下年勢推更多賣地表地皮

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，在2023年有三次賣地表地皮流標收場，故自2024年起減少賣地。但2025年8月起的屯門海珠路、港鐵屯門16區第一期，以及荃灣永順街三項目均獲遠超市場預期成績。毋庸置疑，政府必定於下年推出較多賣地表地皮，以應對市場需求。

另一方面，梁沛泓說，今年有兩宗逾10億補地價的北都換地個案，政府在年中預告區內尚有4宗申請處理中。市場普遍預期樓價明年持續上升，亦隨著北都發展步伐加快，估計政府明年從補地價的收益也會有可觀增長。

