發展商重燃補地價意欲 結束連續3年跌勢 洪水橋及厦村換地項目最大額

在減息後樓價止跌回升，連帶私人發展商就住宅項目補地價態度亦轉趨積極，總結今年首11個月來自私人項目補地價涉及56.41億，對比去年全年的52.39億，按年增4.02億，止跌回升約7.7%，終止「三連跌」。

恒基及新地項目補地價逾16億

年內涉及最大額補價均來自洪水橋及厦村換地項目，最貴重為恒基及新地合作發展的洪水橋及厦村第34B區（洪水橋市地段第5號）項目，在今年7月以16.6807億完成補地價程序，是區內首宗達成原址換地協議項目，每方呎樓面補地價約1,435元，日後將會提供約2,300伙。

恒基及新地合作發展的洪水橋及厦村第34B區以16.6807億完成補地價程序。

其次為億京持有的洪水橋及厦村第19B區（洪水橋市地段第4號）橋頭圍項目，今年7月以以14.28億完成補地價程序，每呎樓面補價約1,228元，個案是該區第二宗接納換地項目。項目佔地約1.54公頃，將提供約93.6萬方呎的住用總樓面及約22.6萬方呎的非住用總樓面，未來將建1,850伙。

另外，嘉里及新地持有的長沙灣嘉里鴻基貨倉（新九龍內地段第6630號）項目，在9月以7.9682億完成補地價，以可建總樓面46.09萬方呎計，每方呎約1,730元。項目位於發祥街3號，佔地約5.76萬方呎。