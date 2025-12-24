工商舖錄3588宗買賣 按年21% 中原料明年首季錄約940宗成交

2025年工商舖呈現「量升價穩」，據中原（工商舖）統計，截止12月15日共錄約3588宗買賣，較去年全年升約20.9 %，總金額錄約643.32億，僅窄幅上落。該行預料，明年首季錄約940宗工商舖成交，價格築底，金額達約126億。

用家主導商廈市場

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，全年累計錄約747宗商廈成交，按年增近40%，為2021年來首度再錄全年升幅，總金額至約364.88億，按年升約38.4%。阿里巴巴與螞蟻集團購入銅鑼灣港島壹號中心共13層寫字樓，作價約72億，為2025年最大宗成交。季內亦錄華僑銀行(香港)以約11.6億向英皇集團購入中國華融大廈全幢，預計日後將作自用。

陳氏指出，全年累計錄甲廈租務約5576宗，涉及面積約1633萬方呎，較2024年分別升約1.3%及約10.3%。最高租務為簡街資本預租Central Yarks涉6層樓面，共逾22.3萬方呎，呎價約137元，相當於月租約3061萬，2027年起交付。

中原（工商舖）潘志明表示，今年工商舖暫錄約3588宗買賣，按年升近20%。

二手工廈價格受壓

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，發展商降價促銷，帶動工廈一手銷情，今年全年工廈累計錄約2140宗，按年升約27.3%，然而，價格仍然受壓，第四季錄金額約28億，按季回落約20.2%，全年總金額錄約147.4億，較去年回落約17%。

商廈價格築底 舖市尋底中

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，全年舖位總成交宗數約701宗，金額約131億，按年分別減約6.5%及34.2%。美國麥當勞沽舖矚目，回報約4.8至7.3厘。潘氏指出，2025年度逾億元工商舖成交錄得約70宗，涉及總成交金額約409.1億；總括來說，商廈已築底，然而舖市仍在尋底。