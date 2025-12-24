投資客斥資1400萬購白石角兩伙屋苑收租 租金回報率均逾3厘

受惠租金持續向上，投資客入市態度轉趨積極。美聯分行高級營業經理高劍明表示，一名投資者合共斥資近1400萬，購入大埔白石角University Hill及Silicon Hill兩伙單位收租，按市值租金計算，租金回報率均逾3厘。

Silicon Hill外貌。

租金回報率均逾3厘

高劍明表示，成交單位包括Silicon Hill第5座高層B8室，面積約413方呎，2房間隔。據悉，單位早前以680萬放售，近期減價至668萬獲投資者洽購，議價後以639萬成交，呎價約15472元，屬市價水平。

另一宗成交為University Hill第1座頂層連天台戶，面積約409方呎，2房間隔，據悉單位早前以850萬放售，議價後以701萬成交，呎價約17139元，屬市場價成交。現時2個單位市值租金每月約1.8萬至1.9萬，按成交價計算，租金回報率均逾3厘。

該行分行營業經理蔡潔雯表示，同區雲滙2座中層B1室，面積292方呎，開放式間隔。據悉，單位早前以438萬放售，獲投資客洽購，議價後以430萬成交，呎價約14726元。