Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投資客斥資1400萬購白石角兩伙屋苑收租 租金回報率均逾3厘

樓市動向
更新時間：10:25 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:25 2025-12-24 HKT

受惠租金持續向上，投資客入市態度轉趨積極。美聯分行高級營業經理高劍明表示，一名投資者合共斥資近1400萬，購入大埔白石角University Hill及Silicon Hill兩伙單位收租，按市值租金計算，租金回報率均逾3厘。

Silicon Hill外貌。
Silicon Hill外貌。

租金回報率均逾3厘

高劍明表示，成交單位包括Silicon Hill第5座高層B8室，面積約413方呎，2房間隔。據悉，單位早前以680萬放售，近期減價至668萬獲投資者洽購，議價後以639萬成交，呎價約15472元，屬市價水平。

另一宗成交為University Hill第1座頂層連天台戶，面積約409方呎，2房間隔，據悉單位早前以850萬放售，議價後以701萬成交，呎價約17139元，屬市場價成交。現時2個單位市值租金每月約1.8萬至1.9萬，按成交價計算，租金回報率均逾3厘。

該行分行營業經理蔡潔雯表示，同區雲滙2座中層B1室，面積292方呎，開放式間隔。據悉，單位早前以438萬放售，獲投資客洽購，議價後以430萬成交，呎價約14726元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
5小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
15小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
23小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
18小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
16小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
2025-12-23 11:20 HKT
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
19小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
18小時前