本月樓宇買賣暫錄約6369宗 按月增16.6% 創近20個月新高

樓市氣氛好轉，交投跟隨增加。中原指出，本月首19日整體樓宇買賣合約登記錄約6396宗，預期全月錄約8300宗，按月增加16.6%，創去年4月之後近20個月新高。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，截至本月19日，12月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄約6396宗，預期全月錄約8300宗，較11月的7121宗，按月增16.6%，反映兩次減息後，樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家入市信心。

料全年錄約8萬宗

年初至今整體登記錄約78099宗，較去年全年的67979宗，高出14.9%，預期全年錄約80000宗，按年增加近兩成，創2021年錄96133宗之後4年新高。

本月首19日一手錄約1365宗買賣登記，預期全月錄約1700宗。雖然較11月1813宗，按月下跌6.2%，但為連續10個月超過1500宗，為2004年3月後逾21年以來首見。年初至今一手暫錄20159宗買賣登記，較去年全年16869宗，高出19.5%，預期全年錄約20500宗，按年升逾2成，創2019年錄20685宗後6年新高。

二手私人住宅方面，截至本月19日暫錄2820宗，預期全月錄約3800宗，較11月的3553宗，按月上升7%，不僅為今年4月之後8個月高位，同時連續9個月企穩3000宗以上，為2021年12月後近4年來再現。

另外，年初至今二手私宅暫錄38695宗買賣登記，較去年全年33792宗，高出14.5%，預期全年二手錄約39700宗，按年上升近兩成，創2021年錄51928宗後4年新高。