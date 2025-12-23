Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金鐘力寶全層3億連約易手 紀惠集團沽售 19年升值1.2倍

樓市動向
更新時間：11:21 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:21 2025-12-23 HKT

近期有見甲廈成交熾熱，紀惠集團趁勢沽貨，最新為金鐘力寶中心全層單位，以約3億易手，平均呎價約14765元，持貨19年間升值1.2倍。

平均呎價14765元市場消息透露，金鐘海富中心一期16樓全層，建築面積約20318呎，以約3億易手，平均呎價約14765元，原業主為紀惠集團，於2006年1月以1.367億購入上址，持貨19年帳面獲利1.633億，物業升值近1.2倍。

金鐘海富中心一期16樓全層，紀惠集團以約3億沽貨。
租金回報料逾3.7厘

市場消息透露，上址部分連約及部分交吉易手，該全層其中面積約1.1萬呎的地方，租予卓健醫療，另約2000方呎租予牙科診所，尚有約8000餘呎出租中，以市值呎租45元計算，若該全層悉數租出，新買家料回報近3.7厘。

金鐘海富中心早前亦錄一宗成交，涉及7樓01室，面積約4165方呎，以約4000萬元成交，呎價十為多年來首度跌破1萬元，僅約9603元，屬該廈2009年以來呎價新低。

紀惠集團期亦沽售南區赤柱灘道8號物業，作價3.1億售出，赤柱灘道8號醇廬，樓齡約51年，由3座3層高的低密度住宅組成，一共有9個單位，及10個車位。地盤面積約26600方呎，現有實用面積約18852方呎。

相關文章：紀惠3.1億沽赤柱灘道豪宅

該物業每座物業各3層，每層實用面積約為2095方呎，設有泳池。若以現有樓面面積18852平方呎計，最新成交呎價約16444元。若以項目最高重建樓面面積19950方呎計，樓面呎價約15539元。紀惠早於1987年以約2000萬買入上址，帳面獲利2.9億，物業升值逾14倍。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

