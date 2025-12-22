新盤銷情穩 2日沽逾80伙 SEASONS系列頻獲承接 啟德海灣呎價見2.13萬

聖誕節長假臨近，假期氣氛漸濃，惟樓市情況向好，餘貨新盤成交持續，一手市場於過去周末共錄逾80宗成交，其中將軍澳日出康城SEASONS系列周末錄15宗成交，銷情最佳，昨日中九龍繞道（油麻地段）正式通車，亦帶動啟德區交投，區內新盤包括MONACO、DOUBLE COAST及啟德海灣齊錄成交，其中啟德海灣兩日連售9伙，個別單位呎價見2.13萬。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，中九龍繞道（油麻地段）正式通車，縮短東九至西九車程外，亦有助加快將軍澳至西九的車程，利好消息刺激下，集團將軍澳日出康城SEASONS系列項目及啟德MONACO都錄成交。

將軍澳日出康城SEASONS PLACE昨日錄2宗成交，3B座48樓C室，面積338方呎，為1房開放式廚房戶型，售價530.3萬，呎價15689元；而3B座59樓B室，面積449方呎，2房開放式廚房間隔，就以716.5萬成交，呎價15958元。連同PARK SEASONS及GRAND SEASONS，整個SEASONS系列過去周末共售出15伙。

MONACO成交價1872萬

同系啟德MONACO的2A座32樓B室，3房間隔，面積678方呎，售價1872萬，呎價27611元。項目開售至今累售1753伙，套現逾110.1億。

嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣於過去周末連錄9宗成交，售出單位包括6伙2房及3伙1房，合共套現約7635.3萬，售出單位包括第2C座18樓B室，面積482方呎，為2房連梗廚間隔，成交價1028.8萬，呎價21344元；同座的17樓E室，面積315方呎，為1房連開放式廚房間隔，就於昨日以620.9萬成交，呎價19711元。

另位於2A座7樓C室，面積498方呎，為2房連儲物室間隔，成交價981.1萬，呎價19701元；以及2B座28樓H室，面積431方呎，為2房開放式廚房間隔，以803.1萬售出，呎價18633元。項目從開售至今累積合共售出635伙。

柏瓏連售4伙

信和牽頭夥拍嘉華與中國海外合作發展的元朗柏瓏亦連錄成交，昨日售出2伙，包括位於柏瓏I第5座16樓B1室，面積339方呎，屬1房戶型，以536.48萬售出，呎價15825元；另位於柏瓏II昨日售出5座7樓B1室，面積483方呎，屬2房間隔，單位以701.73萬售出，呎價14529元，總括柏瓏過去周末共售出4伙，套現逾2300萬。

萬科香港發展的大埔馬窩路上然就於過去2日添加13宗成交，合共套現8311.4萬。上然2期於昨日售出2伙，包括1座的6樓A3室，面積310方呎，以396.4萬售出，呎價12787元；第3期昨日錄2宗成交，5座的9樓A5室及12樓A3室，面積438及435方呎，均為2房戶型，成交價分別為507.4萬及518.6萬，呎價11584及11922元。

