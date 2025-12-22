Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤銷情穩 2日沽逾80伙 SEASONS系列頻獲承接 啟德海灣呎價見2.13萬

樓市動向
更新時間：10:10 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:10 2025-12-22 HKT

聖誕節長假臨近，假期氣氛漸濃，惟樓市情況向好，餘貨新盤成交持續，一手市場於過去周末共錄逾80宗成交，其中將軍澳日出康城SEASONS系列周末錄15宗成交，銷情最佳，昨日中九龍繞道（油麻地段）正式通車，亦帶動啟德區交投，區內新盤包括MONACO、DOUBLE COAST及啟德海灣齊錄成交，其中啟德海灣兩日連售9伙，個別單位呎價見2.13萬。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，中九龍繞道（油麻地段）正式通車，縮短東九至西九車程外，亦有助加快將軍澳至西九的車程，利好消息刺激下，集團將軍澳日出康城SEASONS系列項目及啟德MONACO都錄成交。

將軍澳日出康城SEASONS PLACE昨日錄2宗成交，3B座48樓C室，面積338方呎，為1房開放式廚房戶型，售價530.3萬，呎價15689元；而3B座59樓B室，面積449方呎，2房開放式廚房間隔，就以716.5萬成交，呎價15958元。連同PARK SEASONS及GRAND SEASONS，整個SEASONS系列過去周末共售出15伙。

MONACO成交價1872萬

同系啟德MONACO的2A座32樓B室，3房間隔，面積678方呎，售價1872萬，呎價27611元。項目開售至今累售1753伙，套現逾110.1億。

嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣於過去周末連錄9宗成交，售出單位包括6伙2房及3伙1房，合共套現約7635.3萬，售出單位包括第2C座18樓B室，面積482方呎，為2房連梗廚間隔，成交價1028.8萬，呎價21344元；同座的17樓E室，面積315方呎，為1房連開放式廚房間隔，就於昨日以620.9萬成交，呎價19711元。

另位於2A座7樓C室，面積498方呎，為2房連儲物室間隔，成交價981.1萬，呎價19701元；以及2B座28樓H室，面積431方呎，為2房開放式廚房間隔，以803.1萬售出，呎價18633元。項目從開售至今累積合共售出635伙。

柏瓏連售4伙

信和牽頭夥拍嘉華與中國海外合作發展的元朗柏瓏亦連錄成交，昨日售出2伙，包括位於柏瓏I第5座16樓B1室，面積339方呎，屬1房戶型，以536.48萬售出，呎價15825元；另位於柏瓏II昨日售出5座7樓B1室，面積483方呎，屬2房間隔，單位以701.73萬售出，呎價14529元，總括柏瓏過去周末共售出4伙，套現逾2300萬。

萬科香港發展的大埔馬窩路上然就於過去2日添加13宗成交，合共套現8311.4萬。上然2期於昨日售出2伙，包括1座的6樓A3室，面積310方呎，以396.4萬售出，呎價12787元；第3期昨日錄2宗成交，5座的9樓A5室及12樓A3室，面積438及435方呎，均為2房戶型，成交價分別為507.4萬及518.6萬，呎價11584及11922元。

相關文章：信和頻搶攻 連環推盤應市 柏瓏連沽33伙 柏景峰突加推每呎1.59萬

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
22小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
18小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
20小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
15小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
21小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
12小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
20小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
18小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
17小時前