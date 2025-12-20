Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜政府將發每年15萬補助 有災民傳被加租33%至2萬

樓市動向
更新時間：17:52 2025-12-20 HKT
發佈時間：17:52 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑火災導致無數家庭頓失家園，政府將於下周起向業主發放每年15萬元、即每月平均1.25萬元的租金補助，為期兩年。據本地傳媒報道，有宏福苑居民火災後在區內以月租1.5萬元暫租單位，但自政府公布派發租金補助後，業主隨即要求加租至2萬元。民政及青年事務局局長麥美娟今日表示，留意到大埔區內有租盤業主在補助公布後加租，她呼籲業主體恤居民處境，勿「趁火打劫」大幅加租。

該宏福苑居民李先生又認為，每月1.25萬元的補助並不足夠，並建議增至1.5萬元，建議政府提供原居單位同等大小租值的資助。

報道又引述大埔區內地產代理指，大埔租盤供應本就緊張，月租1.25萬元或以下的單位十分有限，因為大部分租盤在暑假期間已被留學生租下。自政府宣布新措施後，地產代理已接獲多宗來自宏福苑居民的查詢，租樓需求驟增。

