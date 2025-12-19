中環國金二期逾14萬方呎租出 投資管理公司QRT進駐涉及6層樓面

近年金融市場表現旺熱，帶動甲廈需求，英國投資管理公司QRT（Qube Research & Technologies），大手承租中環國際金融中心二期，涉及6層樓面合共14萬方呎，規模之大僅次於今年中、轟動市場的簡街資本大手承租海濱3期甲廈。

港鐵宣布，已與全球量化與系統化投資管理公司Qube Research & Technologies（QRT）簽訂合約，承租公司於國際金融中心二期（國金二期）所持物業的其中6層，合共超過14萬方呎辦公室，配合亞太區業務迅速擴展，QRT預計於2027年分階段進駐，成為該廈主要商戶。

市場料月租逾1400萬

本報向港鐵查詢租金等詳情，惟發言人未有透露租金，強調並沒有進一步資料提供。港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝指，國金二期作為世界級金融中心重要地標，亦是港鐵透過「鐵路加物業」模式發展的成功典範。QRT選擇落戶國金二期，展現金融投資界別對香港業務發展據點的信心。

今年來全港第二大宗

市場人士表示，港鐵租予QRT的樓面涉及為中層樓層，市值呎租每呎由100元至120元，若以每呎逾100元計算，月租逾1400萬，每年租金高達1.68億，為罕見的大手租賃，僅次於今年6月，承租中環海濱3期甲廈22.3萬方呎樓面，市場人士料呎租約137元，月租高逾3000萬。

QRT總部設於倫敦，業務遍及全球，專門提供不同地區和資產類別的多元化資產策略部署。QRT首席營運總裁（亞太區）Murray Steel表示，QRT目前在全球設有13個辦事處，其中5個位於亞太區。QRT自2018年成立以來，視香港為亞太區域及全球營運的重要樞紐。

港鐵公司除了持有部分樓層外，亦為國金二期提供物業管理服務。港鐵管理團隊為大樓設立建築訊息模擬一站式平台，利用物聯網及人工智能等嶄新科技，全方位監測大樓的各類設施及系統，榮獲本屆「國際建築機電人工智能大挑戰」中的「2025年最佳建築及工程人工智能創新大獎」冠軍。