龍豐傳進駐銅鑼灣FASHION WALK巨舖 月租120萬 恒隆：不作評論

樓市動向
更新時間：10:59 2025-12-18 HKT
發佈時間：10:59 2025-12-18 HKT

臨近年底並非舖位租賃旺季，惟今年仍連錄大手租賃，銅鑼灣核心區百德新街段一個巨舖，面積約10000方呎，以每月逾120萬租出，平均呎租120元，租客為藥妝店，並以即將上市的連鎖藥妝店龍豐集團呼聲最高。

上址為銅鑼灣百德新街20號FASHION WALK，現址為連鎖時裝店「H&M 」，包括地庫、地舖、1及2樓共4層，每層樓面約1.2萬方呎，共4.6萬方呎。

銅鑼灣百德新街20號FASHION WALK，一個萬呎地舖由藥妝店承租。

巨舖面積約1萬呎 

市場消息透露，隨着近年零售業暢旺，部分行業積極拓展，現址由「H&M 」的Fashion Walk地舖，涉及其中約1萬呎樓面，以每月逾120萬租出，以即將上市的連鎖藥妝店龍豐集團呼聲最高，平均呎租120元。

本報昨日就上述租賃向Fashion Walk業主恒隆地產查詢，發言人回應指，對個別租賃不作評論。

龍豐近年頻在核心區落戶
龍豐在旺角商場家樂坊地下巨舖開設旗艦店，約1.8萬方呎，市傳月租逾100萬，呎租約55元。
最矚目的為去年5月承租廣東道86至98號文利大廈地下1至3號舖，建築面積約4275方呎，月租約100萬。
該集團早於2022年進駐中環，承租皇后大道中37號余道生行地下及閣樓巨鋪。

市場人士指，在經歷疫市及經濟不景後，不少知名零售商撤出市況，包括化妝品連鎖品卓悅以及零食連鎖店優之良品，龍豐早於疫情前殺出血路，疫後更大肆擴張，「包辦」零食市場。

該集團更於今年11月底向港交所遞交上市申請，獨家保薦人星展，計劃集資擴充銷售網絡（包括增開11間新店）、優化線上線下渠道，繼續提升品牌及供應鏈。

Fashion Walk租務組合，涉及約33萬方呎樓面，今年中，淘寶香港站「PapaHome 淘寶家具實體店」亦承租Fashion Walk，涉及約4萬方呎樓面，為繼今年2 月在尖沙嘴中港城開業以來，全港第二間店，將計劃於明年次季開幕。

該店更較首間分店面積多出約60%，除了加入餐飲元素外，銷售商品數量將從1萬款，大幅增至10萬款。知名藝人兼企業家王嘉爾（Jackson Wang）透過旗下TEAM HOLDING， 正式成為PapaHome新股東及策略投資者。

