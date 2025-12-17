Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美聯料明年樓價升10%至15% 一手成交量有望再創新高

樓市動向
更新時間：15:18 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:18 2025-12-17 HKT

美聯預計明年樓市料繼續「價量齊升」，在減息效應、財富效應、經濟增長、政策利好、租金上漲，以及庫存量減等利好因素支持下，樓價明年全年升10%至15%。

美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽表示，明年樓市料繼續「價量齊升」，預計樓價明年全年升10%至15%。其中一手成交量明年料錄2.1萬宗，按年增約5%，能續創紀錄新高；二手成交量就按年增約9%至5萬宗的5年高位。

馬泰陽預期，新盤明年推盤狀況熱鬧，供應逾2.6萬伙，吸引4大入市動力，包括換樓客、上車客、豪宅客及內地客，令樓市復甦軌道上行得更穩更遠。

受減少印花稅政策支持，細價樓帶動樓市的情況非常明顯，並啟動換樓鏈，令整體樓市向好發展。

馬泰陽另公布公司最新發展部署，指公司2025年率先擴張，屬今年唯一分行數量正增長的地產代理行，明年將繼續「加人加行」，增加人手及分行數字現階段都不會設定上限。

美聯研究中心分析師岑頌謙指，今年一手成交中，貨尾佔比達52%，為歷年新高。在全新盤及貨尾銷售雙線並行下，供應消化速度加快。貨尾量連跌10個月，令供應過剩情況得以舒緩。

岑頌謙相信，息口會繼續回落，封頂息仍有下降空間，有機會於明年調整，仍然能惠及本港樓市。

外圍經濟環境方面，IPO重上全球第一，帶來換樓需求，故料對中高價及豪宅物業都會有推動作用，有望跑贏大市。

此外，投資需求持續活躍，根據集團的觀察，買樓收租客有逾5成的按年增長，持貨不足1年短線轉售的成交數字按年增加1.7倍。集團另預計租金明年有5%上升空間，在租金高企下，物業明年仍會成為受追捧的投資項目。

相關文章：中原料明年樓價升約15% 長遠現「剔號」反彈
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

