TML單位意向售價8500萬元 意向呎租20元

美聯工商客戶經理熊國賢表示，荃灣TML廣場低層單位之出售及租賃事宜，建築面積約16,262平方呎，並連接一個面積約21,674平方呎的特大私人平台花園，屬香港市場上極為罕有的優質工業物業。意向售價為8,500萬港元，平均呎價約4,227港元；同時提供租賃選擇，月租325,240港元，平均呎租約20元。

熊國賢續指，該單位樓底高約14呎8吋，空間極為寬敞，並附帶現有裝修，可節省用戶前期投入。物業配備12部客梯及4部貨梯，冷氣系統24小時運作，整體配套完善，入駐即可用，能充分滿足現代化企業對高效營運環境的需求。

熊國賢補充，物業坐落荃灣海盛路3號核心位置，屬荃灣西工商業區重點地段，步行約5-8分鐘即可抵達港鐵荃灣西站。