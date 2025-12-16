Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast II連沽2伙 套現逾7243萬 預告上調招標意向價

樓市動向
更新時間：15:01 2025-12-16 HKT
發佈時間：15:01 2025-12-16 HKT

由長實及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸新盤Blue Coast II 4房戶銷情持續，今日再度標售兩伙4房雙套連儲物房及洗手間；分別是位於3座29樓A室，面積1,267方呎，成交金額3,712.31萬元，呎價29,300元；以及位於3座6樓B室平台特色戶，面積1,181方呎，連平台589方呎，成交金額3,531.19萬元，呎價29,900元。

據了解，兩宗成交均屬本地外區換樓客，鍾情單位可享香港仔海灣及深灣遊艇會一帶景致，同時看好項目無縫連接鐵路及商場，會所及配套齊全，加上樓花期短，故加快入市步伐，跨區升級換樓。

長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II自上周開放現樓4房裝修示範單位後，吸引眾多準買家親臨參觀，並火速售出4伙，反映鐵路商場優質大戶深受市場歡迎，亦顯示市場對豪宅前景充滿信心。

郭子威重申，集團正考慮下周上調高層4房單位的招標意向價，預料幅度約5%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
7小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
20小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
23小時前
安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己
安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己
即時娛樂
6小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
6小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
22小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
22小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
17小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
2025-12-15 14:00 HKT