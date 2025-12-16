Blue Coast II連沽2伙 套現逾7243萬 預告上調招標意向價

由長實及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸新盤Blue Coast II 4房戶銷情持續，今日再度標售兩伙4房雙套連儲物房及洗手間；分別是位於3座29樓A室，面積1,267方呎，成交金額3,712.31萬元，呎價29,300元；以及位於3座6樓B室平台特色戶，面積1,181方呎，連平台589方呎，成交金額3,531.19萬元，呎價29,900元。

據了解，兩宗成交均屬本地外區換樓客，鍾情單位可享香港仔海灣及深灣遊艇會一帶景致，同時看好項目無縫連接鐵路及商場，會所及配套齊全，加上樓花期短，故加快入市步伐，跨區升級換樓。

長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II自上周開放現樓4房裝修示範單位後，吸引眾多準買家親臨參觀，並火速售出4伙，反映鐵路商場優質大戶深受市場歡迎，亦顯示市場對豪宅前景充滿信心。

郭子威重申，集團正考慮下周上調高層4房單位的招標意向價，預料幅度約5%。