葵涌忠信一籃子工廈放售 意向價逾1.96億

葵涌永業街忠信針織中心一籃子工廈，透過第一太平戴維斯放售，總建築面積約65412方呎，意向價逾1.96億，意向呎價3000元。

總面積約65412方呎

上址為葵涌永業街1至3號忠信針織中心，該廈8至11樓及13樓全層，連5個車位及天台，總建築面積約65412方呎，將按現有狀況連租約出售，項目每層建築面積約12984方呎，樓層高度約3.6米，樓面承重約每方呎150磅，適合多元工業及倉儲用途。

另外，物業配備5個私家車位，大廈設3部貨梯及1部客梯，滿足企業日常營運及物流需求。

該物業坐擁三面單邊，出售之物業間隔方正，室內少柱，四面均設窗戶，採光極佳，物業坐落葵涌商貿區，毗鄰商廈KC100，地標甲廈新都會廣場，以及葵涌廣場等，步行約6分鐘即達葵興港鐵站。

葵涌忠信針織中心一籃子工廈，意向價逾1.96億。

意向呎價3000元

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，該物業意向呎價約3000元，價格已包括5個車位及天台，連約出售，主要租戶承租逾20年，長線收租可獲取穩定收入。

此外，物業毗鄰房委會公屋項目，預期未來生活配套進一步完善。業主自物業落成逾30年以來一直長線收租，從未放盤。過去10年全幢僅錄一宗成交，各業主惜售，無論作為投資收租或自用，均屬好選擇。