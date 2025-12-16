甲廈錄47.6萬方呎淨吸納 創2019年第二季新高

戴德梁行表示，截至11月中，今年第四季甲廈表現亮眼，整體淨吸納量升至47.6萬方呎，創2019年第二季以後新高，並帶動年初至今累計淨吸納量達近110萬方呎。

整體待租率降至18.8%

該行指出，淨吸納量上升，主要受市場氣氛轉好、以及租金和售價調整至吸引水平，促使企業用戶趁低吸納空置樓面所帶動。新供應方面，第四季得數碼港五期竣工，將為市場注入約23萬方呎樓面，儘管新供應增加，由於租賃需求穩定，整體待租率降至18.8%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，受首次公開招股（IPO）帶動，甲廈需求和租賃增加，中區租金按季（11月對比9月）反彈1.6%，區內超甲廈更升2.5%，令整體租金於季內回穩至0.1%，年初至今跌幅輕微收窄至4.1%。

截至11月中，香港甲廈暫錄約110萬呎正吸納量，金融業受惠於IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業及上下游行業租賃需求，單計第四季金融業租賃佔新租賃成交面積逾三分一。最矚目為簡街資本（Jane Street）今年中向恒基預租中環新海濱三號用地第一期6層樓面，面積逾22.3萬方呎，每呎137元月租逾3000萬，租期5年，2028年1月1日起租約生效，日後有權續租4年，按市值釐定。