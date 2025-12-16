內地買家今年首11個月錄1.25萬宗成交 涉1256億 成交量及金額雙創新高

本港樓市重現「北水」熱潮，根據中原最新數據顯示，今年首11個月以普通話拼音登記的買家，成交宗數達12550宗，涉及金額1256億，雙雙創歷史新高，預計今年全年成交量及金額，有望挑戰1.38萬及1380億。

11月成交金額高達159.8億

儘管上月普通話拼音買家的成交宗數回落至1263宗，屬兩個月低位，但為連續9個月逾千宗，首11個月累計達12550宗，已經超越去年全年約11631宗，再創1995年有紀錄以來新高。

至於上月普通話拼音買家涉及的成交金額，高達159.8億，按月增加近3%，平均每宗成交金額達1266萬，較10月1137萬，增加逾一成，連升五個月，反映購買力正在升級。首11個月累計，這類買家涉及的成交金額1256億，較去年同期1208億，高出約4%。

內地買家對具備樓齡優勢的新盤情有獨鍾，上月一手市場普通話拼音買家錄576宗成交，佔整體一手成交1745宗的33%，涉及資金達93.4億。二手市場則錄約687宗普通話拼音買家成交，佔整體二手成交3367宗的20.4%，涉及金額66.5億。

與此同時，內地買家同時帶動豪宅市場，上月全港共錄得91宗樓價超過5000萬的成交，按月急增30%，達到去年11月以來最高水平。上述成交當中，普通話拼音買家佔43宗，接近一半份額，當中35宗屬一手成交，其餘8宗則屬二手成交。

啟德新盤成置業焦點

若按地區劃分，啟德新區已成為內地客置業焦點，上月啟德區合共錄得280宗成交，其中148宗來自普通話拼音買家，佔比超過52%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府全面撤辣及積極引入外來人才，大大刺激內地客在港置業意欲，預期今年全年成交量有望挑戰1.38萬宗，涉及金額達1380億元，勢將連續兩年創紀錄。