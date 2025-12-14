Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

倫敦新盤入門價647萬 4萬方呎配套設施 含水療池、私人影院

更新時間：06:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-14 HKT

香港為不少倫敦住宅新盤的海外銷售點之一，最新位於西倫敦項目White City Living來港推售，售價約為英鎊62.5萬起，折合港幣約647萬。

涵蓋開放式至4房

由英國著名發展商The Berkeley Group發展，位於倫敦西二區的White City Living，提供逾2500套全新住宅。是次來港推售，售價為英鎊62.5萬起，折合港幣約647萬，買家凡購買2房或以上單位，可另購買停車位。

目前在售的空中沙灘俱樂部系列The Solaris及水景系列Cascades Three，提供多種戶型選擇，包括精品開放式、1房至4房戶型，另有頂層複式豪宅。

The Solaris坐落於整個項目的入口位置，由2座高樓所組成，配備一系列高端設施，當中亮點為空中沙灘俱樂部。全新Cascades Three系列設有可俯瞰水景的私人露台，讓住戶沉浸在流水中享受東方園林的靜謐。

項目設有佔地近4萬方呎的住戶專屬的配套設施，配備室內泳池、水療池、健身房、兩個12座私人影院等。位於Westmont Club Residences 11層的空中沙灘俱樂部，設有恒溫泳池、燒烤設施等。

項目位置優越，社區入口毗鄰White City和Wood Lane地鐵站，擁3條地鐵線及倫敦地上鐵路環繞之優勢，距倫敦市中心約10分鐘車程，步行前往歐洲最大購物中心Westfield僅需約2分鐘。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

