前亞姐冠軍張珮汶入市 豪擲3880萬購大埔洋房

樓市動向
更新時間：10:09 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:09 2025-12-11 HKT

近期樓市氣氛持續向好，亦吸引一眾城中名人出動購貨。最新曝光為馬主何駿杰與太太兼2007年亞姐冠軍張珮汶、豪擲3880萬購入大埔滌濤山單號屋，呎價約1.42萬。

大埔半山滌濤山單號屋，面積2717方呎，原則屬4房間隔，本月初以3880萬登記成交，呎價約14280元。據土地註冊處資料顯示，登記買家為何駿杰（HASSAN ADRIAN）、張珮汶（CHEUNG PUI MAN GRACE）。 

資料顯示，何駿杰為「久久」系馬主，合共擁有9匹馬，其太太張珮汶更是2007年亞姐冠軍。至於牀上用品公司卡撒天嬌（2223）創辦人鄭斯堅、鄭斯燦及相關人士於2010年以3818萬元購入上述洋房，並於2011年6月以4180萬作內部轉讓。換言之，以現時售出價3880萬元計算，持貨約14年帳蝕300萬或約7%；若以2010年購入價計，帳面則升值62萬元或1.6%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

