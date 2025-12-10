山頂南區上月交投錄14宗 美聯：成交金額錄約8.8億元

美聯山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，據該行統計，山頂南區於11月份錄得約14宗買賣成交，成交金額則錄約8.8億元，按月分別減少約17.65%及47.84%，並錄得1宗逾億元超級豪宅成交。另外，按統計，南區多個區份，如貝沙灣、黃竹坑站及南區三灣等全月則共錄約78宗買賣，而當中Blue Coast、滶晨、海盈山、揚海及晉環便佔約62宗。由於12月份為傳統節日淡季，但預期在經濟向好及資金持續釋放帶動下，短期內豪宅市場交投表現仍然不俗，超級豪宅仍然有價有市。

據美聯山頂南區分行統計，上月山頂南區共錄得約14宗買賣成交，與10月約17宗減少約17.65%，而成交金額錄得約8.8058億元，較10月份約16.8816億元減少約47.84%。當中一手成交錄得1宗，較10月份5宗減少4宗或80%，二手交投錄得約13宗，較10月約12宗增加1宗或8.33%。而上月區內錄得1宗逾億元成交，較10月4宗為少。根據市況資訊，11月山頂南區所錄得逾億元成交，為深水灣道39號雙號洋房，成交價3.42億元。

山頂南區租務市場方面，11月共錄得約39宗租務成交，與10月份相若，涉及租金總金額約577.6萬元，較10月約600萬元略少3.73%。至於10萬元或以上月租的成交個案涉及錄約23宗，較10月份約18宗增加約27.78%，反映上月大額租務成交表現理想。

此外，南區多個大型豪宅屋苑區域，11月貝沙灣錄得6宗買賣、黃竹坑站港島南岸錄62宗、南區三灣區錄10宗，全月共錄得約78宗買賣，較10月合共約92宗減少約15%。租務方面，11月黃竹坑站港島南岸錄31宗、貝沙灣及南區三灣區錄18宗，全月共錄得約49宗租務，較10月合共約70宗減少約30%。

方富義稱，隨著本港經濟表現向好，美國減息利好樓市，豪宅資金亦不斷釋放，儘管12月豪宅市場交投或受節日因素影響，隨社會氣氛改善，豪宅市場後市然樂觀，超級豪宅將繼續受到市場追捧。