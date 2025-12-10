Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓市已見底 逐步走出整固期 戴德梁行料明年樓價升約5%

15:14 2025-12-10 HKT
15:14 2025-12-10 HKT

戴德梁行表示，受低息環境持續及股票市場交投活躍等利好因素帶動，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，支持整體樓價觸底回升，預期2026年將延續正面勢頭，樓價升幅約5%之內。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，受惠於成交量持續回升，樓價自今年3月起逐步回穩，並在4月起開始錄得輕微升幅，顯示樓市已見底並逐步走出整固期。另一方面，住宅租金指數在外來專才和非本地學生的住屋需求帶動下延續升勢，年初至今錄得4%升幅，在拆息下調下繼續吸引投資者入市，亦有租樓人士轉而考慮置業，對成交量和售價均起支持作用。預計明年住宅成交量有望與今年水平相約，樓價升幅約5%之內。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，第四季樓市氣氛持續改善，根據本行追蹤中小型住宅單位售價指數，截至12月初，樓價較去年年底水平高3%，貼近預期高位。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價都按季錄得升幅，當中代表細價盤的沙田第一城和代表中價市場的太古城按季均錄得 2.9%升幅；而代表豪宅市場的貝沙灣按季表現較爲亮眼，升6.1%。詢價量方面，雖然11月數字稍遜於10月數字，但較去年同期升 15%，可見市場成交氣氛持續回暖，為明年樓市定下基調。

寫字樓租金窄幅徘徊

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，截至11月中，甲級寫字樓本年暫錄約110萬方呎正吸納量，當中金融業受惠於IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業及上下游行業租賃需求，單計第四季金融業租賃已經佔新租賃成交面積逾三分之一，而中區作為金融機構的首選地段，租金更率先回升。展望明年市場仍有約140萬方呎新甲廈供應，高企的待租率仍然會對租金構成一定壓力，預計明年全年整體寫字樓租金將於正負1%之間窄幅徘徊。市場上仍不少租戶趁機進行升級搬遷，預期中區及尖沙咀可望逆市上升。

在第四季，核心區一線街舖平均空置率進一步回落至6.6%，為疫情以來低位，季內以中環的新租賃表現最為亮眼，該區空置率由上季10%明顯回落至4.3%水平，甚至錄得觸目的巨舖租賃成交。季內尖沙咀空置率 輕微下調至8.3%；銅鑼灣大致持平在7.9%；而旺角則微升至6.1%。租金方面，由於中環和旺角的空置率較低，加上這兩區本地消費活動相對堅韌，租金亦以這兩區較具抗跌力，按年分別持平和微跌1.1%。

另一方面，銅鑼灣和尖沙咀租賃活動不少，惟進駐的品牌更趨大眾化，業主議價態度亦傾向務實，故租金下調幅度較明顯，分別按年下調7.3%和8%。至於餐飲舖租方面，部分餐飲舖位待租數量仍然不少，租金表現難免受壓，旺角、中環和銅鑼灣2025年累計跌幅介乎0.3%至3.6%；尖沙咀則因個別有海景餐飲舖錄得租賃成交而未見明顯跌幅；市場上業主普遍保持開放態度，更願意保留原有餐廳裝修和設備以降低新租客前期開業成本。

