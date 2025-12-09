Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞賣舖｜麥當勞7238萬沽大角咀巨舖 持貨32年升近3倍 近月連沽5舖 套現3.72億

樓市動向
更新時間：11:06 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:06 2025-12-09 HKT

麥當勞美國總公司連環沽售香港舖位，最新為大角咀一個複式巨舖，面積約1.6萬方呎，以7238萬易手，平均呎價約4524元，物業於32年間升值約2.9倍，新買家為投資者，料回報約7.3厘。

相關文章：麥當勞賣舖｜標售8間舖 涉尖沙咀星光行等核心舖 總市值12億 傳分階段「全線賣舖」

投資者承接 回報7.3厘

大角咀道97至105號地下及1樓，建築面積逾1.6萬方呎，以7238萬易手，平均呎價約4524元，較麥當勞美國總公司1988年購入價1860萬，帳面賺5378萬，期內升值幅度約2.9倍。該舖位現時以月租約43.9萬租予麥當勞，新買家享回報約7.3厘。

已連沽5個自用舖

麥當勞總公司自今年10月開始，於1個多月先後沽售5個自用舖，合共套現約3.72億；慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地舖，以3800萬易手，實用面積5397方呎，平均實用呎價7041元，由「台灣張」張彥緒承接，月租22.7萬，料回報約7.2厘。

麥當勞首階段招標推8舖位：

旺角及西環由一名伍姓投資者承接，旺角彌敦道612至618號好望角大廈地下及地庫1A及4號舖，作價8320萬，建築面積共約7367方呎，平均呎價11293元，月租約47.4萬，料回報約6.8厘。西環士美菲路12號地下及1樓，建築面積約6826方呎，成交價1.005億，平均呎價14723元，月租40.1萬，回報4.8厘。

元朗青山公路元朗段99至109號元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓，合共11700方呎，作價7738.8萬，平均呎價6614元，買家為投資者葉沃達相關人士。

相關文章：

麥當勞賣舖｜麥當勞3800萬沽慈雲山巨舖 投資者「台灣張」承接 近月累售4舖套現近3億

麥當勞賣舖｜麥當勞單日連售西環及旺角舖 本地大手客1.8億承接 累沽3舖套現2.61億

元朗青山公路地舖7738萬成交 麥當勞持貨38年沽出 升值逾7倍

麥當勞擬盡沽舖位後轉租 每月28萬租柴灣宏德居巨舖 面積達4800呎

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前