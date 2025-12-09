Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

證券商連環租核心區地舖 中環銅鑼灣尖沙咀插旗 吸納內地客源 月租7.5萬至140萬

樓市動向
更新時間：10:54 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:54 2025-12-09 HKT

富途證券進駐中環核心區，承租皇后大道中一個複式巨舖，為該公司首度進軍中環商業區開設地舖據點，事實上，近年證券商紛由網上轉為實體店，頻在核心區承租地舖擴張，為吸納內地客源，月租7.5萬至140萬。

相關文章：券商大開實體店吸內地及長者客 殺入荃灣屯門等民生區 「有些客傾向面對面交流」

力吸內地投資者開戶

近年不少零售實體店紛紛發展上網生意，券商卻反其而行，不斷租舖開投實體店，成為舖市新勢力。意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興表示，券商線上轉向實體開店，最重要吸引內地投資者開戶，基於法例及政策關係，內地不能透過線上開設香港券商戶口，券商惟有在港開設實體店來捕捉客源；另一方面，國家政策推動香港資本市場發展，讓大型公司來港上市，北水持續流入，相信港股在國家支持下偏好，券商仍持續開舖。

中環皇后大道中57號地舖，位處利源西街單邊，由地庫至1樓，每層建築面積約800方呎，合共約2400方呎，該巨舖空置一段長時間，近期由富途證券以每月31.5萬，平均呎租131元。

富途兩年連開7舖

據了解，富途證券近年擴張步伐尚未停下來，今番看中核心商業區中環潛力，有見該舖面積大，適宜體驗式經營，故洽商短時間即拍板，連同中環舖位，2023年5月至今，富途先後租用7個舖位開設實體店，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣、荃灣及沙田，現時月租總支出約464.5萬。

當中重注羅素街，設2個據點，今年3月承租羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓兩層複式舖，建築面積約7102方呎，月租140萬，呎租約197元。還有，羅素街59至61號麗園大廈地下G舖，現時由富途以每月78萬承租，呎租1114元。

有投資者評論，中環甚多有錢人，即使路過中環的人，在投資上都有着落，有他們慣性，有慣用的證券公司，該區不像銅鑼灣、尖沙咀那樣，是證券公司落腳好地方。

相關文章：富途積極拓據點 每月31萬進駐中環核心區 連租7舖月支出464萬

潘志明：中環聚集高質客源

中原（工商鋪）董事總經理潘志明則認為，證券公司要打入一個傳統、高度發展的市場，當然要加倍努力，以嶄新經營手法，將客源從別家手上搶過來，中環聚集高質素客源，自然成為目標。

盈立證券今年初獲周大福控股戰略入股，隨即一改承租寫字樓作辦公室，積極承租地舖作據點，並選擇旅遊區開舖，先後在銅鑼灣及尖沙咀插旗。

盈立證券租用銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下G及J舖，建築面積約680方呎，鄰近時代廣場，每月17萬，呎租約250元。

盈立證券另一個據點為尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地下39A號舖連閣樓，地下及閣樓建築面積各約350方呎，合共約700方呎，月租13萬，平均呎租約186元。

羅素街複式舖月租140萬

證券商頻租地舖，成為舖市新勢力，其中以尖沙咀海防道地舖租金最昂貴，呎租高達300元；另外，銅鑼灣羅素街兩層複式舖面積最大，逾7000方呎，月租高達140萬。

尖沙咀海防道41號地舖，建築面積約1000方呎，以每月30租出，平均呎租300元，租客證券商，該舖於零售高峰期時，曾獲二手袋店、海味店等租用，2013年時，海味店更以100萬續租，呎租達1000元。由疫情期間至今，獲本地時裝店租用，月租約17萬，較舊租升近1倍，仍低高峰期70%。

銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓兩層複式舖，建築面積約7102方呎，以140萬由富途承租，是租金最高的舖位，平均每呎197元。

羅素街金朝陽中心地下兩層複式舖，月租高達140萬。
羅素街金朝陽中心地下兩層複式舖，月租高達140萬。

致富吼準旺角核心地段

致富證券過往一直在民生區開舖，今年擴張至旺角及佐敦，佐敦地舖月租最平，佐敦彌敦道240至252號立信大廈地下3號舖，位處裕華國貨斜對面，面積約600方呎，今年7月以每月74750元租出，租期2年，呎租約125元。

今年6月，致富證券吼準旺角核心地段，承租西洋菜南街70號地舖，建築面積約1800方呎，月租25萬。致富證券1979年成立，至今46年，最新連同西洋菜南街及在彌敦道，共有10個據點。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前