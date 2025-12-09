證券商連環租核心區地舖 中環銅鑼灣尖沙咀插旗 吸納內地客源 月租7.5萬至140萬

富途證券進駐中環核心區，承租皇后大道中一個複式巨舖，為該公司首度進軍中環商業區開設地舖據點，事實上，近年證券商紛由網上轉為實體店，頻在核心區承租地舖擴張，為吸納內地客源，月租7.5萬至140萬。

力吸內地投資者開戶

近年不少零售實體店紛紛發展上網生意，券商卻反其而行，不斷租舖開投實體店，成為舖市新勢力。意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興表示，券商線上轉向實體開店，最重要吸引內地投資者開戶，基於法例及政策關係，內地不能透過線上開設香港券商戶口，券商惟有在港開設實體店來捕捉客源；另一方面，國家政策推動香港資本市場發展，讓大型公司來港上市，北水持續流入，相信港股在國家支持下偏好，券商仍持續開舖。

中環皇后大道中57號地舖，位處利源西街單邊，由地庫至1樓，每層建築面積約800方呎，合共約2400方呎，該巨舖空置一段長時間，近期由富途證券以每月31.5萬，平均呎租131元。

富途兩年連開7舖

據了解，富途證券近年擴張步伐尚未停下來，今番看中核心商業區中環潛力，有見該舖面積大，適宜體驗式經營，故洽商短時間即拍板，連同中環舖位，2023年5月至今，富途先後租用7個舖位開設實體店，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣、荃灣及沙田，現時月租總支出約464.5萬。

當中重注羅素街，設2個據點，今年3月承租羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓兩層複式舖，建築面積約7102方呎，月租140萬，呎租約197元。還有，羅素街59至61號麗園大廈地下G舖，現時由富途以每月78萬承租，呎租1114元。

有投資者評論，中環甚多有錢人，即使路過中環的人，在投資上都有着落，有他們慣性，有慣用的證券公司，該區不像銅鑼灣、尖沙咀那樣，是證券公司落腳好地方。

潘志明：中環聚集高質客源

中原（工商鋪）董事總經理潘志明則認為，證券公司要打入一個傳統、高度發展的市場，當然要加倍努力，以嶄新經營手法，將客源從別家手上搶過來，中環聚集高質素客源，自然成為目標。

盈立證券今年初獲周大福控股戰略入股，隨即一改承租寫字樓作辦公室，積極承租地舖作據點，並選擇旅遊區開舖，先後在銅鑼灣及尖沙咀插旗。

盈立證券租用銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下G及J舖，建築面積約680方呎，鄰近時代廣場，每月17萬，呎租約250元。

盈立證券另一個據點為尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地下39A號舖連閣樓，地下及閣樓建築面積各約350方呎，合共約700方呎，月租13萬，平均呎租約186元。

羅素街複式舖月租140萬

證券商頻租地舖，成為舖市新勢力，其中以尖沙咀海防道地舖租金最昂貴，呎租高達300元；另外，銅鑼灣羅素街兩層複式舖面積最大，逾7000方呎，月租高達140萬。

尖沙咀海防道41號地舖，建築面積約1000方呎，以每月30租出，平均呎租300元，租客證券商，該舖於零售高峰期時，曾獲二手袋店、海味店等租用，2013年時，海味店更以100萬續租，呎租達1000元。由疫情期間至今，獲本地時裝店租用，月租約17萬，較舊租升近1倍，仍低高峰期70%。

銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓兩層複式舖，建築面積約7102方呎，以140萬由富途承租，是租金最高的舖位，平均每呎197元。

羅素街金朝陽中心地下兩層複式舖，月租高達140萬。

致富吼準旺角核心地段

致富證券過往一直在民生區開舖，今年擴張至旺角及佐敦，佐敦地舖月租最平，佐敦彌敦道240至252號立信大廈地下3號舖，位處裕華國貨斜對面，面積約600方呎，今年7月以每月74750元租出，租期2年，呎租約125元。

今年6月，致富證券吼準旺角核心地段，承租西洋菜南街70號地舖，建築面積約1800方呎，月租25萬。致富證券1979年成立，至今46年，最新連同西洋菜南街及在彌敦道，共有10個據點。