上月5項目獲批售樓紙 涉2125伙
更新時間：17:46 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:46 2025-12-04 HKT
地政總署最新公布，上月有5個項目獲批售樓紙，共涉2,125伙，相較10月的860伙大增近1.5倍，其中會德豐地產旗下的古洞24區項目1期及2期均於上月獲批，分別提供457及324伙，預計於2027年9月及12月分階段落成，樓花期大約22及25個月。
而會德豐地產與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸6A期及6B期，亦同樣於上月獲批預售，分別提供463及154伙，預計落成日期則為2027年的5月底及11月底。
此外，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期都獲批預售，該期數設727伙，預計於2026年9月底落成，距今大約10個月。
另一方面，上月僅有1個全新項目申請預售，為新地元朗錦田下高埔村項目，提供566伙，預計於2027年4月底落成。值得一提的是，九倉牽頭發展的山頂文輝道2號豪宅項目於上月撤回預售申請，並拆分為3個期數重新入紙，合共涉及伙數維持41伙。
