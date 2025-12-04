10月私樓落成量3820伙 按月彈升2.8倍

根據差餉物業估價署今日（4日）公布的最新資料，今年10月私宅落成量錄3,820伙，創10個月單月新高，對比9月的1,004伙彈升2.8倍。總結今年首10個月累積落成量達約17,174伙，佔今年全年預計落成量約20,862伙的約82.3%。

今年截至10月落成私宅單位中，仍以面積約431方呎以下細單位佔多，達8,941伙，佔整體落成量約52.1%；面積約432至752方呎單位落成量涉6,223伙，佔整體約36.2%。

而面積753至1075方呎單位亦有1,240伙，佔整體約7.2%；面積1076至1721方呎單位有606伙，佔整體約3.5%；面積1722方呎或以上豪宅單位僅有164落成，是各類單位中最少，佔整體約1%。