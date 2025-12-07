倫敦新盤間隔多元 售價由496萬起 部分單位可覽泰晤士河全景

英國最新來港推售的County Hall Kingston，售價約由英鎊48萬起，折合港幣約496萬。

由英國發展商London Square發展，位於倫敦皇家京士頓區的住宅項目County Hall Kingston共2幢住宅大廈，樓高4至6層，是次推售包括開放式至3房及複式單位，面積403至1852方呎，部分單位可覽泰晤士河全景。項目預計2027年秋季起陸續交樓。

住戶更可專享名為「1893會所」的尊貴設施，包括24小時禮賓服務、健身室、私人影院、品酒室及遊戲室等，並設有私人庭院，為住戶提供全方位奢華生活體驗。

擁卓越教育資源

項目所在京士頓區以其卓越教育資源聞名，周邊匯聚多間頂尖學府，步行2分鐘即達京士頓大學，區內更擁有眾多獲Ofsted評級「優秀」的中小學校，包括著名的Tiffin School和The Tiffin Girls' School，為子女提供一條龍的優質教育途徑，成為注重子女教育的家庭的理想居所。

County Hall Kingston地理位置優越，由項目徒步約16分鐘直達South Western Main Line的京士頓鐵路站，快車16分鐘可到倫敦Waterloo；前往M25高速公路亦僅需短暫車程。倫敦希斯魯機場可於30分鐘內到達。

項目坐落京士頓市中心核心地帶，周邊生活配套完善。步行10分鐘可到有800年歷史的京士頓市集，8分鐘抵達里奇蒙公園。 發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。