商廈單月錄122宗成交逾4年高位 工商舖整體註冊「額量齊升」

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2025年11月工商舖整體註冊「額量齊升」，註冊量錄373宗，按月回升6.9%，更創自今年7月以來四個月新高，同期註冊金額連升兩個月至46.5億，按月升約22.3%。

總結今年首十一個月，整體工商舖註冊額量超越去年全年，註冊量共錄4125宗，較去年全年高出19%，創3年新高，有力挑戰2022年4475宗水平，本年迄今金額錄約491億，超越去年全年近5%，同創3年新高。

商廈表現「一枝獨秀」

工商舖三大板塊個別發展，其中商廈表現「一枝獨秀」，11月商廈註冊量達121宗，按月升37.5%，創自2021年7月後逾4年新高，金額錄21.3億，按月升33%，累計今年首十一個月，商廈註冊量達1062宗，超越去年全年46%，金額錄約211億，超越去年全年38%。

商舖按月升22.2%至88宗，金額按月升24%至10.5億，今年首十一個月總註冊量錄970宗，超越去年全年約4%；金額則錄142.2億，達去年全年約83%，全年金額有望超越去年。

美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽指，工商舖註冊額量齊升，反映用家及投資者趁低吸納。隨着教育行業日益蓬勃，加上金融業及旅遊業恢復暢旺，形成「三頭馬車」帶動大市，三大行業公司及機構趁機擴張。