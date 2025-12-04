Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商廈單月錄122宗成交逾4年高位 工商舖整體註冊「額量齊升」

樓市動向
更新時間：11:41 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:41 2025-12-04 HKT

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2025年11月工商舖整體註冊「額量齊升」，註冊量錄373宗，按月回升6.9%，更創自今年7月以來四個月新高，同期註冊金額連升兩個月至46.5億，按月升約22.3%。

總結今年首十一個月，整體工商舖註冊額量超越去年全年，註冊量共錄4125宗，較去年全年高出19%，創3年新高，有力挑戰2022年4475宗水平，本年迄今金額錄約491億，超越去年全年近5%，同創3年新高。

商廈表現「一枝獨秀」

工商舖三大板塊個別發展，其中商廈表現「一枝獨秀」，11月商廈註冊量達121宗，按月升37.5%，創自2021年7月後逾4年新高，金額錄21.3億，按月升33%，累計今年首十一個月，商廈註冊量達1062宗，超越去年全年46%，金額錄約211億，超越去年全年38%。

商舖按月升22.2%至88宗，金額按月升24%至10.5億，今年首十一個月總註冊量錄970宗，超越去年全年約4%；金額則錄142.2億，達去年全年約83%，全年金額有望超越去年。

美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽指，工商舖註冊額量齊升，反映用家及投資者趁低吸納。隨着教育行業日益蓬勃，加上金融業及旅遊業恢復暢旺，形成「三頭馬車」帶動大市，三大行業公司及機構趁機擴張。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
5小時前
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
10小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
18小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
19小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
21小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
19小時前