老牌豪宅連環錄市價成交 華景園1伙以7000萬易手 呎價約2.8萬元

近期樓市在多項利好消息刺激下，整體交投升溫，除中細價屋苑之外，豪宅表現突出，不少老牌豪宅淺水灣華景園、大潭紅山半島及中半山雅賓利大廈等，紛錄市價成交。

華景園7000萬易手

市場消息透露，淺水灣華景園1座中層B室，單位面積約2491方呎，3房2套間隔，最新以7000萬易手，呎價約28101元，屬市價水平。據了解，原業主於2018年6月斥資約8000萬購入上述單位，持貨逾7年轉售，帳面蝕讓約1000萬，期內單位跌價12.5%。

紅山半島呎價2.08萬

消息又透露，大潭紅山半島5座一個頂層複式戶，面積約2450方呎，最新以5100萬成交，呎價約20816元，屬貼市場價成交。據了解，原業主於2022年10月以約7200萬購入上述單位，持貨約3年轉售，帳面蝕讓約2100萬，單位期內跌價約29%。

中半山雅賓利大廈低層A室，面積約1948方呎，最新以7700萬售出，呎價約39528元。區內代理稱，由於單位位處低層，成交價貼近市價。

據悉，原業主於2017年8月以8500萬購入單位，持貨逾8年轉售，帳面蝕讓約800萬，期內單位跌價約9%。

消息又指出，九龍站凱旋門天際獨立屋，面積合共6124方呎，最新以3.15億易手，呎價約51437元。

中原分行經理蔡邦基表示，九龍塘又一居10座中低層B室，面積657方呎，3套房間隔，最新以1030萬沽出，呎價約15677元，屬市價水平。據了解，原業主於2019年5月以1300萬購入單位，持貨6年半轉售，帳面蝕讓270萬，單位期內跌價21%。

中原分行高級資深分區營業經理余社朝表示，又一村蒂苑天台特色戶，面積1484方呎，4房套間隔，今年8月開價2300萬放售，之後調低叫價至1800萬獲洽購，最終議價後以1450萬成交，呎價9771元。原業主於2006年12月以1030萬購入上述單位，持貨19年轉售，帳面獲利420萬，期內單位升值41%。