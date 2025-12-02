Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜經絡曹德明指保險抵償按揭存變數 法團火險不可用作清償

樓市動向
更新時間：20:22 2025-12-02 HKT
發佈時間：20:22 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑大火後，業主的按揭償還事項引市場關注。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，宏福苑業主能否以保險抵償按揭，目前仍存變數，並指出法團投保的火險，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。

物業難估價 火災責任未釐清

曹德明表示，目前保險問題存在變動，主要是物業災後價值難評估，並因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；另外火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。

相關新聞：宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零

需留意火險保額能否還貸款餘額

他強調，若業主期望以自購火險的賠款來償還按揭餘額，須留意三大基本條件，其中包括當宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款，若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險。另外兩項條件是保單額度足以覆蓋未償還貸款餘額；而最終責任認定屬於該保單承保範圍，且賠償金額符合條件。
 
曹德明稱，目前多家銀行已提供半年按揭還款寬限期，以緩解業主短期壓力，由於調查仍在進行，且各業主按揭條款與保險內容不一，建議業主可向貸款銀行及保險公司諮詢具體安排。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

