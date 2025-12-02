Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

映日灣中層放租3日即以1.73萬租出 平均每呎約58元

樓市動向
更新時間：15:06 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:06 2025-12-02 HKT

住宅租賃市場氣氛持續向好，部分放租盤短時間內獲承租。中原分行高級分區營業經理林恩信表示，荃灣映日灣3座中層F室，單位面積298方呎，屬1房間隔，放租短短3日，獲年輕夫婦客以每月1.73萬承租，呎租約58元。原業主於2023年以615萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約3.4厘。

麗晶花園月租1.45萬

港置高級區域董事陳子麟表示，九龍灣麗晶花園22座低層H室，單位面積約447方呎，屬2房間隔，單位以每月約1.5萬放租僅約一個星期後，獲同區客洽租，議價後以每月1.45萬承租，呎租約32.4元。

奧栢．御峰租金回報4.3厘

中原分行首席分區營業經理黃家全表示，大角咀奧栢．御峰1座高層E室，單位面積354方呎，屬1房開放式廚房間隔，最新以每月1.65萬租出，呎租約47元。業主於2012年4月以461.1萬購入上述單位，一直持有單位作收租用途，按最新租金計算，租金回報率約達4.3厘。

美聯分行助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣遠晴中低層C室，單位面積約276方呎，屬1房間隔，獲租客以每月1.65萬承租，呎租達60元。據了解，業主於2014年9月以約484萬購入上述單位，按最新租金水平計算，租金回報率逾4厘。

中原區域營業經理王勤學表示，新晉屋苑一向受租客追捧，元朗The YOHO Hub 6座高層B室，單位面積537方呎，3房開放式廚房間隔，最新獲北環綫工程人員以每月2.2萬承租，呎租41元。業主今年9月以882萬一手買入單位，按上述租金計算，租金回報率約3厘。

祥益區域董事黃慶德表示，屯門新屯門中心5座高層D室，單位面積501方呎，屬2房間隔，原以每月1.3萬放租，最新獲同區分支家庭客以每月1.2萬承租，呎租約24元。

