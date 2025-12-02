路勁明年重點發展屯門項目 力吸年輕分支家庭客

路勁於未來一年投放資源，集中推售晉環大單位頂層及複式單位，以及凱和山大單位及獨立洋房，並規劃位於屯門的新盤項目，該集團銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，未來一年將投放資源發展屯門青山公路青山灣段430號（屏山內地段6號）項目，預計可提供約300伙，目標客源以年輕分支家庭客為主。

主攻1及2房單位

她表示，上述項目鄰近屯門市廣場及華都花園等大型屋苑，社區配套設施充足，而且交通便利，項目主攻1房及2房單位，將秉承以人為本的設計理念，即使屬中小型單位，除具備空間感之外，同時提供充足儲物空間。

資料顯示，項目地盤面積約19,806方呎，將發展一幢樓高26層的住宅及社福設施綜合物業，提供約116,698方呎住用樓面，以及約3,386方呎非住用樓面，並提供一個淨作業樓面面積約1,539方呎學校社會工作服務辦公室。

晉環僅餘下19伙待售

至於路勁旗下合作發展項目包括黃竹坑站港島南岸晉環及屯門凱和山，均取得理想銷售成交。截至昨日為止，晉環累售781伙，僅餘下19伙待售，未來重點推售頂層及複式單位。項目提供800個單位，涵蓋開放式至4房，主打2房及3房，當中2房提供274伙，佔全盤約34%，3房提供222伙，佔全盤27.75%。

凱和山累積售出577伙，餘下116伙待售，預計本季或明年首季作出新一輪銷售部署。凱和山由4座高座及16座洋房組成，合共提供693伙，面積介乎291至3,419方呎，其中高座大樓單位面積291至1,474方呎。

