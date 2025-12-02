Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上月樓宇買賣約7100宗 按月稍回落約1% 連續兩個月企穩7000宗以上水平

更新時間：11:29 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:29 2025-12-02 HKT

整體樓市氣氛好轉，買家加快置業步伐。綜合各大物業代理統計顯示，今年11月整體樓宇買賣合約登記錄約7100宗，雖然按月輕微回落約1%，但為連續兩個月企穩7000宗以上水平。

中原研究部表示，上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄約7121宗，較10月7190宗，按月輕微下跌1%，但為連續兩個月超過7000宗。

首11個月超去年全年

其中，一手私人住宅錄約1812宗，較10月的2033宗，按月下跌10.9%，但屬連續9個月超過1500宗，為2004年3月之後，逾21年來首見。

二手私人住宅則錄約3568宗，較10月的3464宗，按月上升3%，創今年7月之後4個月高位，並為連續8個月企穩3000宗以上水平，是2021年12月之後近4年來再現。

今年首11個月累計，整體樓宇買賣合約登記錄約71703宗，已超越去年全年的67979宗，並高出約5.5%。其中，首11個月一手錄18793宗，較去年全年16869宗高出11.4%，二手則暫錄35890宗，超過去年全年33792宗約6.2%。

連續兩個月企穩7000宗

美聯研究中心指出，上月整體物業買賣註冊量錄7096宗，按月輕微回落約1.3%，但較今年首10個月平均每月6458宗，高出近1成。

其中，一手私人住宅錄1791宗，按月下跌約11.7%；二手住宅錄約4164宗，按月增加約6.6%。

今年首11個月累計，整體物業註冊量錄71678宗，較去年全年67979宗，高出約5.4%，二手住宅則錄約41317宗，亦較去年全年40734宗，高出約1.43%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，預期全年註冊量錄約78000宗，按年上升15%，創2021年之後4年新高。成交量增加主要受重啟減息、政府利好樓市措施、港股向好及新盤銷情理想等因素帶動。

美聯分析師岑頌謙指出，近期港股走勢已逐步回穩並重拾升勢，而美國12月減息機會增加，均為本港樓市帶來正面支持。

岑頌謙亦預期，今年全年整體物業註冊量將增至約79000宗。

