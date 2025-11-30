Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗世宙獲機組人員合租3房 呎租創屋苑新高

樓市動向
更新時間：09:21 2025-11-30 HKT
發佈時間：09:21 2025-11-30 HKT

住宅租金升勢持續，部分屋苑再錄破頂租賃個案。中原元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙錄得呎租破頂成交，獲承租單位為2座低層A室，面積646方呎，屬3房套房加儲物房間隔，以月租2.64萬獲三名機組人員合租，呎租41元，創屋苑呎租新高。

翔龍灣2房1.85萬租出

港置分行分區董事宋國權指，土瓜灣翔龍灣5座低層F室，面積約427方呎，屬2房間隔，可享海景。業主以約1.89萬放租僅3天即獲同區客洽詢，雙方經議價以約1.85萬租出，呎租約43元。據悉，新租客為家庭客，單位兼具海景優勢及新淨裝修，故睇樓2次後決定承租。

中原分行分區營業經理吳嘉權說，火炭銀禧花園7座高層D室，面積506方呎的2房戶，單位景觀開揚，業主開價約1.9萬放租，獲外區客在「零議價」下承租，呎租約38元。

祥益高級分行經理黃文樂稱，屯門珀御中層L室，面積390方呎，單位附設企理裝修連大部分傢電，可即租即住，吸引同區客以月租1.28萬租入單位，呎租33元。祥益區域董事邱家邦指，屯門兆禧苑C座低層7室，面積415方呎，屬2房戶，獲區內客以月租1.12萬「即睇即租」，呎租約27元。

