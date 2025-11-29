宏福苑樓價恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 因短期內不會有成交

大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，摧毀無數居民的家園，有網民發現多間銀行的網上樓按估價系統已暫停為宏福苑單位的估價，聲稱宏福苑樓價已「歸零」，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明接受《星島頭條》訪問時澄清，不少單位經歷火災損毀，銀行暫難以估價，加上相信該屋苑短期內不會有成交，故暫停估價實屬正常，指單位價值並非等於零。而據代理行資料，宏福苑在今年11月初錄得一宗成交，相信各業主現時處理較複雜，可能需要「撻訂」或取消交易。

日出康城「首都」亦曾暫停估價

記者使用多間銀行的網上樓按估價，輸入宏福苑地址均顯示「未能提供估值」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，宏福苑現在情況複雜，是否要拆卸重建也眾說紛紜，加上不少單位經歷火災損毀，銀行也難以估價，加上估計宏福苑短期內所有買賣也暫停，故會暫停估價。

他舉例兩年前日出康城第一期「首都」有單位拆主力牆的事件，消息一出，銀行即時暫停整幢樓宇的估價，後來確認樓宇結構安全、「首都」重新有買賣成交才恢復估價。

據代理行資料，宏福苑今年來有9宗成交，最新一宗在11月6日，成交單位是B座宏道閣的中層5室。

據美聯物業資料，宏福苑最近一宗成交在今年11月初，成交單位是B座宏道閣中層5室、以280萬元成交。曹德明直言此個案情況較麻煩，「若未簽大訂，可能要撻訂或取消交易」，又相信銀行即使已批出按揭，在此特別情況下也不知道應否發放貸款。

料銀行不會「Call loan」

坊間有聲音質疑，銀行會否向宏福苑業主「Call loan」，他說業主承造按揭時可能會投保「火險」，而大廈有投保「火廈」，或也足夠覆蓋按揭金額，銀行不會「Call loan」。

另外，因應大埔宏福苑火災，銀行業界向宏福苑居民提供6個月按揭及貸款還款寬限期。他贊同這些措施，讓業主不用承受「無得住仍要供款」的狀況，並估計供款人若6個月後仍有困難，可再跟銀行商討。

曹德明又跟據代理行資料，宏福苑今年來僅9宗成交，交投並不活躍，相信宏福苑很多業主也住了廿多三十年，按揭已全數供滿，因此按揭上受影響人士料不會太多。另一方面，對於曾發生事故單位，曹德明指，個別銀行會不提供估價或估價不足。

