Blue Coast II 4房大宅3623萬沽 呎價2.96萬

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目Blue Coast II昨日增添成交，單位為3座33樓B室，面積1224方呎，為4房連雙套房間隔，以3623萬獲承接，呎價2.96萬。項目本月暫售出13伙，套現逾2.7億。

瑜一．天海1832萬沽

華懋與港鐵合作發展何文田站上蓋項目瑜一．天海再添成交，位於1A座12樓C室，面積591方呎，屬2房間隔，以1832.34萬成交，呎價31004元，擁向南維港方向景觀，市場消息指，由內地買家購入。項目前排維港方向單位於現樓階段暫售出41伙，平均成交呎價逾33480元，現逾9.7億。

九建旗下西營盤半山名滙昨售出22樓E室，面積394方呎，屬2房戶型，以1073萬售出，呎價27234元，項目全盤共111伙已沽清，總套現逾9.6億。

宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨日亦添成交，位於23樓C室，面積568方呎，屬3房戶型，單位以1668.8萬售出，呎價29380元。

永泰與萬科香港合作發展的沙田UNI Residence昨日亦售出17樓J室，面積299方呎，屬1房單位，以507.5萬售出，呎價16973元。

嘉華牽頭發展的啟德海灣昨連沽5伙，單日套現逾3300萬，造價最高為2B座29樓E室，面積553方呎，以1201.3萬售出，呎價21723元。