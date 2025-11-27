尖東康宏廣場每呎6820元易手 造價重返2009年水平 涉約2327方呎

近期甲廈交投趨向活躍，惟旺量未旺價，尖東指標甲廈康宏廣場錄1宗成交，其中一個中低層單位，建築面積2327方呎，以每呎6820元易手，重返2009年水平，造價更較2018年高位跌約60%。

作價1587萬

尖沙咀康宏廣場8樓14室，建築面積2327方呎，於本月14日以1587萬易手，平均呎價6820元，不但為近年新低，更重返金融海嘯期間之時，2009年6月，該廈5樓12室，建築面積約2526方呎，以1725.3萬易手，平均呎價6830元。

該廈最高呎價於2018年2月錄得，22樓10室，建築面積約804方呎，以1500萬易手，平均呎價18657元，最新成交呎價較高位回落約63%。

上述康宏廣場8樓14室，買家冠萬發展有限公司（Good Capital Development Ltd），市場消息透露，為國際時富（集團）相關人士，國際時富（集團）旗下業務包括金融服務、金融科技及零售管理等服務，大本營設於中環，有代理指，買家購入單位作為自用。

上述單位曾於2012年8月以2300萬易手，最新造價較當年成交價平713萬，幅度為31%。

高位時呎價1.86萬

康宏廣場今年以來另錄2宗買賣，呎價分別為7522元及9697元，今年6月該廈10樓4室，建築面積2526方呎，以每呎7522元易手，涉資1900萬。另外，今年7月該廈10樓11室，建築面積約825方呎，以每呎9697元易手，涉資800萬。