差估署樓價指數連升5個月 按月升0.41% 創15個月新高

樓市持續回暖，連帶樓價持續回升；據差估署資料顯示，上月樓價指數最新報294.3，按月再升0.41%，並連升5個月之餘兼創15個月新高；總結今年首10個月指數累升約1.76%。業界人士指，樓市回升基礎已全面鞏固，升幅放緩是市場擺脫波動後的健康調整，而非反轉信號。

創15個月新高

據差估署最新數據顯示，今年10月私人住宅售價指數臨時數字報294.3，較9月錄得的293.1，按月升約0.41%；更自2021年後首次出現連升5個月情況，累升約2.72%，而最新指數更創15個月新高，而按年同期亦升約1.13%；最新指數對比2021年9月歷史高位398.1，跌幅隨之收窄至約26.07%。

各類單位全面報升，當中以豪宅單位表現最突出，其中面積1722方呎或以上豪宅單位按月升1.06%最多，報266.4；其次為面積1076至1721方呎大單位亦升0.82%，報270.3。

而面積753至1075方呎單位報276.5，按月升0.66%；另外，面積431方呎或以下的細單位則升0.51%，報315.1；面積432至752方呎則報286.3，按月升0.14%最少。

長實營業部首席經理郭子威表示，樓市回升基礎已全面鞏固，當中大單位升幅跑贏大市，而且數據五連升並創新高，印證樓市已徹底觸底反彈，升幅放緩是市場擺脫波動後的健康調整，而非反轉信號。

同時市場普遍預期美國下月再啟降息，將進一步拉低香港按揭利率，不僅激活剛性需求，更吸引資金流向樓市尋求保值增值，料明年豪宅有5%至8%升幅；故集團旗下黃竹坑站上蓋Blue Coast擬短期內調高售價約5%。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。受惠於再度減息，今年一手成交已超過1.8萬宗，超越去年全年數字。而今年集團旗下項目及合作發展項目合共已售出逾1900伙，套現近224億，正積極籌備優質全新住宅項目推出市場，包括港鐵黃竹坑站上蓋第6期及古洞站項目等。

新世界營業及市務部總監何家欣指，租金指數再創新高預計會吸引不少投資客入市。隨著下月美聯儲局有望再減息，另外租金持續上升，料未來會吸引更多租客「轉租為買」，同時亦帶動投資客入市作長線收租用。

租金指數破頂

租金指數方面，最新報200.2，表現雖然按月持平，但今年首10個月累升4%，已高於去年全年3.5%，並創新高紀錄。萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，今年租金有望再上升5%至6%，創歷史新高。