港島甲廈累錄42宗成交 美聯：按年升56%

港島甲廈成為投資市場亮點，大手交易頻出現。美聯工商舖綜合市場數據顯示，2025年至今，港島甲廈累計錄42宗成交，按年升近56%，已創下五年新高，更有望挑戰2019年，亦即是疫情前的成交宗數水平。期內總成交金額達41.71億，亦已超越去年全年錄得的33.55億約24%，並創出2021年後的四年新高，美聯商業董事李鎮龍認為，港島甲廈成交暢旺，反映機構投資者對核心區辦公樓面具信心。

選址集中核心區

從成交走勢來看，港島甲廈成交於下半年明顯升溫。在第二季度略為放緩之後，7月起交投再度轉活，9月更單月錄8宗成交，創下年內高峰。11月至今已錄宗成交，有望創全年新高。如當前勢頭持續，今年港島甲廈成交宗數有望超越2019年的49宗水平，顯示市場正穩步回升。

中環、金鐘、灣仔等核心商業區繼續為投資首選，其位置與資產保值能力吸引實力買家。近期市場錄一宗指標性成交——中環美國銀行中心36樓全層以2.776億易手，呎價約2萬，物業升值達60%。

租金企穩回升

李鎮龍指出，核心區商廈租金及成交額量回升，反映的不單是有投資者「趁低吸納」，亦是有不少機構，希望提升辦公室質素及進行擴充，紛紛物色作增設據點。