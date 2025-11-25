港島區商廈空置率改善 中原：上月錄12.52%

本港今年首10個月共完成約81宗新股集資，集資額累計逾2100億，持續位居全球首位，中原（工商舖）統計顯示，10月份商廈錄約473宗租賃，較上月微升約2.38%，按年回落約10.08%，涉面積約117.9萬方呎，按月增約12.85%，按年減約26.31%。該行預期，11月份租賃保持平穩向上。

港島區甲廈空置率明顯改善

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，港島區甲廈空置率明顯改善，10月整體空置率12.52%，按月跌0.32個百分點，按年微升0.18個百分點。各區空置率均按月回落，金鐘及中環10月份空置率分別7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33個百分點，按年分別下降0.44個百分點及上升1.24個百分點。銅鑼灣甲廈空置率改善最顯著，10月份錄7.19%，按月及按年分別幅減1.17及1.61個百分點。

銅鑼灣甲廈空置率改善最顯著。

九龍區10月份空置率較上月回落

九龍區10月份整體空置率15.04%，較上月回落0.25個百分點，按年則升1.56個百分點。尖沙咀及九龍灣分別7.19%及22.54%，按月回落0.24及0.45個百分點，按年大跌1.33及1.93個百分點。觀塘空置率錄14.76%，較上月減少0.31個百分點，按年則升3.69個百分點。