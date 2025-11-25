Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港島區商廈空置率改善 中原：上月錄12.52%

樓市動向
更新時間：11:47 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:47 2025-11-25 HKT

本港今年首10個月共完成約81宗新股集資，集資額累計逾2100億，持續位居全球首位，中原（工商舖）統計顯示，10月份商廈錄約473宗租賃，較上月微升約2.38%，按年回落約10.08%，涉面積約117.9萬方呎，按月增約12.85%，按年減約26.31%。該行預期，11月份租賃保持平穩向上。

港島區甲廈空置率明顯改善

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，港島區甲廈空置率明顯改善，10月整體空置率12.52%，按月跌0.32個百分點，按年微升0.18個百分點。各區空置率均按月回落，金鐘及中環10月份空置率分別7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33個百分點，按年分別下降0.44個百分點及上升1.24個百分點。銅鑼灣甲廈空置率改善最顯著，10月份錄7.19%，按月及按年分別幅減1.17及1.61個百分點。

銅鑼灣甲廈空置率改善最顯著。
銅鑼灣甲廈空置率改善最顯著。

九龍區10月份空置率較上月回落

九龍區10月份整體空置率15.04%，較上月回落0.25個百分點，按年則升1.56個百分點。尖沙咀及九龍灣分別7.19%及22.54%，按月回落0.24及0.45個百分點，按年大跌1.33及1.93個百分點。觀塘空置率錄14.76%，較上月減少0.31個百分點，按年則升3.69個百分點。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前