瑧爾盡推63伙周五發售 折實平均呎價21762元

新世界發展的柯士甸新盤瑧爾連日收票情況不俗，至今暫錄逾800票，超額認購逾11倍。發展商亦於今日上載項目首張銷售安排，將於周四晚上6時截票，本周五以價單形式推售全盤63伙，折實平均呎價21,762元。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目地理位置優越，加上鄰近高鐵站，因此吸引不少投資客入市，其中現時入票客源中有約30%為有意購入項目全層的大手投資客，另外逾一半為內地客或新香港人。

何家欣續指，項目將在周四晚上6時，周五展開銷售。是次銷售共分4組進行，率先進行揀樓的員工組可購1至3伙；緊接的S組買家最少購買全層3伙，最多可購3層；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙，是次亦有預留最少12伙供散客組選購。

發展商表示，項目截至晚上7時暫收逾800張入票，超額認購逾11倍，當中不乏大手投資者，約30%入票者有意認購全層3伙，另亦有超過一半入票者為港漂人士。項目將於本周四截票。