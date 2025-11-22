Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦谷住宅地招標 設限呎條款 估值約14億至18億

樓市動向
更新時間：12:28 2025-11-22 HKT
發佈時間：12:28 2025-11-22 HKT

佐敦谷彩興路住宅地昨日起招標，該地預計提供570伙。綜合市場估值約14.8至18.6億，每方呎樓面估值約4000至5000元。

上述佐敦谷住宅地（新九龍內地段第6674號），位處半山位置，環境旺中帶靜，料景觀開揚，屬優質地皮，而用地毗鄰聖若瑟中英文中學、公屋彩雲邨。地皮昨日起開始招標，明年1月2日截標。

料提供約570伙

該項目地盤面積約4.12萬方呎，以地積比率約9倍發展，涉及可建總樓面約37.1萬方呎，預計提供約570伙。綜合市場估值約14.8至18.6億，每方呎樓面估值約4000至5000元。

賣地章程顯示，中財團須負責興建社福設施，包括展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方樓面。當中，展能中心實際營運樓面不得少於3438方呎。而宿舍實際營運樓面則不得少於7436方呎；而輔助宿舍實際營運樓面不得少於3778方呎。

另外，項目亦設有最低單位面積達280方呎的要求，與此同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應積極參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。該地須於2031年9月30日或之前完成，建築期長達6年。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

