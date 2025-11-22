Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗石崗地申建6幢住宅涉240伙 總樓面約9萬呎

樓市動向
更新時間：10:57 2025-11-22 HKT
發佈時間：10:57 2025-11-22 HKT

由財團持有的元朗石崗軍營以東的用地，向城規會申建6幢6層高的住宅等，以提供240伙，涉及可建總樓面約9.23萬方呎。

據城規會文件顯示，項目位於石崗新界丈量約份第110約地段第121號等餘段和毗連政府土地，即鄰近四季雅苑、石崗軍營以東。目前屬「住宅(丙類)2」及「休憩用地」地帶，申請改劃為「住宅（丙類）4」地帶及申請地點2由「住宅（丙類）2」地帶改劃為「休憩用地」地帶，以及修訂適用於申請地點土地用途地帶的《註釋》。

項目細分2個地盤發展，地盤面積共約22.48萬方呎，包括4.97萬方呎政府土地，當中住宅部分位於地盤一、鄰近四季雅苑，以地積比率約1倍發展，以6幢樓高6層住宅，包括1層地下住宅大堂/停車場/機電設施，住客會所不高於地面1層，污水處理廠包括地面一層及地底一層的儲水池；而蓄洪池則位於地下一層，項目共提供240伙，平均每伙單位面積約385方呎，估計住客數目約648人，涉及可建總樓面約9.23萬方呎。

申請人亦提出將現時位於地盤一所屬的「休憩用地」地帶以西的地盤二、位於石崗新村以東，由「住宅（丙類）2」地帶改劃為「休憩用地」地帶，而地盤二的面積佔約13.24萬方呎。申請人指，申請地點交通方便，適合分別用作住宅發展及休憩用地用途，擬議用途亦與鄰近土地用途協調，而當中就地盤二擬議改劃作「休憩用地」地帶，可維持休憩用地的完整性及寧靜環境。

洪水橋項目准建931伙

另外，北都三個「片區開發」試點發展加快，土木工程拓展署西拓展處今年10就片區內的洪水橋/厦村第34E區政府地，向城規會申請改劃住宅及商店等發展，共提供931伙私人住宅。藉以推展私營房屋發展，以增加發展該試點的財務可行性。城規會昨審議後決定批准有關發展。

星星觀塘項目再改發展計劃

星星地產旗下觀塘偉業街107至109號發展項目，原作酒店及安老院發展，發展商再度更改發展計劃，最新向城規會申請作純酒店發展，預計提供984個酒店房間，涉及可建樓面18.14萬方呎。城規會昨在有附帶條件下批准。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前