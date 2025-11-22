元朗石崗地申建6幢住宅涉240伙 總樓面約9萬呎

由財團持有的元朗石崗軍營以東的用地，向城規會申建6幢6層高的住宅等，以提供240伙，涉及可建總樓面約9.23萬方呎。

據城規會文件顯示，項目位於石崗新界丈量約份第110約地段第121號等餘段和毗連政府土地，即鄰近四季雅苑、石崗軍營以東。目前屬「住宅(丙類)2」及「休憩用地」地帶，申請改劃為「住宅（丙類）4」地帶及申請地點2由「住宅（丙類）2」地帶改劃為「休憩用地」地帶，以及修訂適用於申請地點土地用途地帶的《註釋》。

項目細分2個地盤發展，地盤面積共約22.48萬方呎，包括4.97萬方呎政府土地，當中住宅部分位於地盤一、鄰近四季雅苑，以地積比率約1倍發展，以6幢樓高6層住宅，包括1層地下住宅大堂/停車場/機電設施，住客會所不高於地面1層，污水處理廠包括地面一層及地底一層的儲水池；而蓄洪池則位於地下一層，項目共提供240伙，平均每伙單位面積約385方呎，估計住客數目約648人，涉及可建總樓面約9.23萬方呎。

申請人亦提出將現時位於地盤一所屬的「休憩用地」地帶以西的地盤二、位於石崗新村以東，由「住宅（丙類）2」地帶改劃為「休憩用地」地帶，而地盤二的面積佔約13.24萬方呎。申請人指，申請地點交通方便，適合分別用作住宅發展及休憩用地用途，擬議用途亦與鄰近土地用途協調，而當中就地盤二擬議改劃作「休憩用地」地帶，可維持休憩用地的完整性及寧靜環境。

洪水橋項目准建931伙

另外，北都三個「片區開發」試點發展加快，土木工程拓展署西拓展處今年10就片區內的洪水橋/厦村第34E區政府地，向城規會申請改劃住宅及商店等發展，共提供931伙私人住宅。藉以推展私營房屋發展，以增加發展該試點的財務可行性。城規會昨審議後決定批准有關發展。

星星觀塘項目再改發展計劃

星星地產旗下觀塘偉業街107至109號發展項目，原作酒店及安老院發展，發展商再度更改發展計劃，最新向城規會申請作純酒店發展，預計提供984個酒店房間，涉及可建樓面18.14萬方呎。城規會昨在有附帶條件下批准。

