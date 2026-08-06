九倉置業：已簽約售星物業予置地 另再洽售小型商場 盼年內交易明朗化

九倉置業（1997）主席吳天海表示，集團在新加坡持有兩項商業物業，目前規模較大之物業已簽約售出，買方為香港置地新加坡旗下公司，「該物業地段質素都不俗，見置地買家誠意十足，我哋都係成人之美。」吳天海稱，新加坡還有一個小型商場已有潛在買家接洽，「截至今日仍未有定案，期望今年內交易進度可以明朗化」。市場關注賣產議價是否困難，他直言同業參考賬面價成交屬市場常態，今次成交價合乎市場合理水平。他又強調，減債資金並非單靠賣資產，集團日常營運的經常性收入長期穩定，足以配合還債節奏。

調高派息比率至90%

派息方面，九置由2017年底上市起，一直維持65%派息比率，今年調高至行業主流90%。吳天海稱，派息規則為董事會制訂的長遠政策，不會輕易朝令夕改，「我唔敢打包票十幾廿年不變，但目前商地市場走勢平穩，90%派息有條件穩守。」

料下半年零售市道有增長

談及本港零售後市，吳天海認為下半年零售市道可以繼續有增長。他解釋港元兌人民幣等區內貨幣走弱，直接利好本港消費，加上日圓升值，港人外遊意欲減退，進一步撐住本地零售。惟他亦坦言，去年下半年正是香港零售總額重新增長的時候，基數比上半年高不少，所以今年下半年增速未必追得上上半年。

寫字樓市況地區差距極大

被問寫字樓市場能否今年見底、明年反彈，他解釋本港寫字樓市況不可以一概而論，整體空置率緩緩回落，但地區差距極大；中區庫存壓力明顯紓緩，尖沙咀、銅鑼灣未來新供應持續增多，「我哋面對最大挑戰嘅階段，暫時仲未過」。他說集團會靠地段同配套優勢搶客力保出租率，確保派息不受衝擊。

酒店營運方面，他稱，集團在香港的兩間酒店上半年整體表現優於同業，美利酒店營業數據尤為突出，背後其中一項因素為競爭對手因裝修暫停營業。集團期望把握現有營運勢頭，爭取下半年業績繼續向好，目前內部判斷具備實現條件。市場關注短期留宿旅客佔比偏低會壓抑房價與入住率升幅，吳天海稱集團仍維持正面展望。

針對內地最新跨境投資相關安排對租戶帶來的潛在影響，吳天海表示暫時未能量化實際衝擊程度。他說，集團僅屬間接受影響方，後續會主動接觸直接受影響的機構，掌握其應對策略後再作評估，市場現階段態度趨審慎，亦是新政策出台的常見市場反應。

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