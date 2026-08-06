Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國糖果3名前高層遭證監判取消資格令 不得擔任法團董事13年

商業創科
更新時間：17:09 2026-08-06 HKT
發佈時間：17:09 2026-08-06 HKT

證監會在原訟法庭取得針對中國糖果（前股份代號：8182）3名前高層人員為期13年的取消資格令，原因是他們參與多項精心策劃的計劃，透過偽造會計紀錄、誤導核數師並掩飾該公司的真實財務狀況，從而大幅誇大該公司的現金及銀行結餘。

該3名前高層人員分別為前主席兼執行董事許金培；前執行董事、行政總裁兼合規主任洪蔭治；以及前財務總監兼合規主任王志洪。根據有關命令，未經法庭許可，他們不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事或清盤人，或該法團的財產或業務的接管人或經理人，為期13年。

法庭對3人作出的命令，亦標誌著證監會在原訟法庭針對中國糖果前董事及高級行政人員而展開的法律程序已告一段落。

誇大現金及銀行結餘

法庭裁定，中國糖果《2016中期報告》及《2016年報》所匯報的現金及銀行結餘分別被誇大3,810萬元及4,348萬元人民幣，相當於匯報結餘的87%及97%。法庭斷定，該等誇大情況並非純粹會計錯誤，而是推高現金及銀行結餘計劃的一部分，該計劃藉由虛構存款、無紀錄交易，以及在匯報截止日期後作出抵銷而得以實現。這些欺騙行為均透過偽造銀行單據、銀行結單及會計憑單來加以掩飾。

具體而言，法庭裁定中國糖果透過在匯報截止日期前不久將虛構存款入帳，並在其後不久將存款沖銷，造成持有大量現金的虛假表象；許、洪及王在中國糖果的管理、財務及合規職能方面擔任高級職位，使他們能夠促使、准許、默許或延續有關計劃；洪是116項無紀錄的交易中85項的聲稱付款人或收款人，以及57項不存在的交易中30項的聲稱付款人或收款人，與有關計劃有直接關連；王負責將由他或在其監督下工作的員工安排的偽造憑單及銀行單據入帳；及有關的推高結餘及偽造計劃旨在規避標準審計監察，包括向中國糖果的核數師提供偽造財務資料，以供其進行中期審閱和年度審計。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生囂張留言惹眾怒 醫學院澄清：宣稱「40.5分獲錄取」不符事實｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
01:00
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
6小時前
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
投資理財
52分鐘前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
18小時前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
海外置業
12小時前
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
影視圈
4小時前
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
2小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
02:52
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
申訴熱話
8小時前