中國糖果3名前高層遭證監判取消資格令 不得擔任法團董事13年

證監會在原訟法庭取得針對中國糖果（前股份代號：8182）3名前高層人員為期13年的取消資格令，原因是他們參與多項精心策劃的計劃，透過偽造會計紀錄、誤導核數師並掩飾該公司的真實財務狀況，從而大幅誇大該公司的現金及銀行結餘。

該3名前高層人員分別為前主席兼執行董事許金培；前執行董事、行政總裁兼合規主任洪蔭治；以及前財務總監兼合規主任王志洪。根據有關命令，未經法庭許可，他們不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事或清盤人，或該法團的財產或業務的接管人或經理人，為期13年。

法庭對3人作出的命令，亦標誌著證監會在原訟法庭針對中國糖果前董事及高級行政人員而展開的法律程序已告一段落。

誇大現金及銀行結餘

法庭裁定，中國糖果《2016中期報告》及《2016年報》所匯報的現金及銀行結餘分別被誇大3,810萬元及4,348萬元人民幣，相當於匯報結餘的87%及97%。法庭斷定，該等誇大情況並非純粹會計錯誤，而是推高現金及銀行結餘計劃的一部分，該計劃藉由虛構存款、無紀錄交易，以及在匯報截止日期後作出抵銷而得以實現。這些欺騙行為均透過偽造銀行單據、銀行結單及會計憑單來加以掩飾。

具體而言，法庭裁定中國糖果透過在匯報截止日期前不久將虛構存款入帳，並在其後不久將存款沖銷，造成持有大量現金的虛假表象；許、洪及王在中國糖果的管理、財務及合規職能方面擔任高級職位，使他們能夠促使、准許、默許或延續有關計劃；洪是116項無紀錄的交易中85項的聲稱付款人或收款人，以及57項不存在的交易中30項的聲稱付款人或收款人，與有關計劃有直接關連；王負責將由他或在其監督下工作的員工安排的偽造憑單及銀行單據入帳；及有關的推高結餘及偽造計劃旨在規避標準審計監察，包括向中國糖果的核數師提供偽造財務資料，以供其進行中期審閱和年度審計。