電費燃料費或緩步上調 中電蔣東強：淨電費加幅遠低於油價

中東局勢多變，推高本港電費負擔。中電控股（002）首席執行官蔣東強預計，短期油價持續上升，電費中的燃料調整費因滯後效應，亦有機會緩步上調，但此舉令今年以來淨電費加幅低於國際能源價格升幅，將以實報實銷方式每個月調整燃料費。

蔣東強表示，今年以來燃料價格波動較大及緩步上升，短期內預計繼續上升，並指出中電的燃料調整費會參考過去3個月國際燃料價格，在下一個月調整，存在滯後效應，旨在紓緩對電費的影響，實際上8月的淨電費只較年初升4%，遠低於油價的升幅。他提及，中電已為合資格用戶提供為期3個月的燃料費特別回扣，每度電8仙，期間每戶實際回扣金額約100元，預計約有50%住宅客戶受惠，以紓緩其電費壓力。

核電及可再生能源降價格波動

他續指，中電一向採取多元化能源組合，以及從多方採購能源，例如天然氣來源有3個渠道；另外長遠亦會引入更多零碳能源，包括輸入核電及可再生能源，這些來源較不受國際能源價格波動影響，藉此降低對電費影響。

北都基本電網骨幹已建設完成

對於北部都會區發展，他指出，中電在該地區的基本電網骨幹已建設完成，正不斷研究擴展計劃，今年有兩個專為數據中心而設的變電站已峻工，令現時五年計劃內的相關變電站有8個投產，預期整個計劃有18個；而期內的25億元北都投資預算，會適時投放。

成立125周年 未擬派特別息

派息政策方面，蔣東強指，希望在業績增長下，持續增加派息，但最終仍要董事局批准。另外他指出，中電成立125周年，目前未有派發特別息的計劃。

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