信銀國際更換行政總裁 王珺威將接任

中信銀行（國際）宣佈沈强因工作安排，辭去執行董事兼行政總裁職務，但將繼續擔任非執行董事；同時，委任王珺威為執行董事兼行政總裁，並將於獲得監管機構批准後正式生效。此外，在王珺威的任命正式生效前，有關職務由執行董事、副行政總裁兼公司業務總監柏立軍擔任。

信銀國際表示，沈强自2024年12月起出任執行董事兼行政總裁，帶領該行積極把握市場機遇，助力香港經濟社會發展，加速融入中信生態系統，實現經營收入和净利潤連創新高，資產負債規模穩步增長，不良貸款量率雙降，品牌形象和市場競爭力持續提升。

該行又指，王珺威為資深銀行家，擁有經濟學博士學位，長期在母行中信銀行任職，覆蓋中信銀行總分行多個部門和多個崗位，在公司治理、資本運作、市值管理、財務管理和資產負債等多個領域具備豐厚經營管理經驗。在加入信銀國際前，王珺威為中信銀行寧波分行行長。