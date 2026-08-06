微軟揭OpenAI一年貢獻241億美元AI收入 佔比或高達七成

微軟上周提交的監管文件中顯示，截至6月底財年，該公司大部份AI收入來自OpenAI，並錄得241億美元收入，反映微軟高度依賴這位關係密切的合作夥伴。

據彭博報道，根據兩家公司之間協議，OpenAI向微軟支付算力費用、AI模型開發相關成本及收入分成。雖然微軟已試圖降低對OpenAI的依賴，包括投資Anthropic PBC及開發自有模型，但投資者在評估微軟AI業務進展時，仍不斷追問其中有多少收入來自OpenAI。

全年AI收入有望達370億美元

微軟行政總裁Satya Nadella曾表示，截至3月底，公司AI業務按全年計算的收入規模有望達370億美元；而微軟上周公佈第四財季業績時，並未更新AI總銷售額。

彭博假設微軟AI業務年化收入繼續以3月季度123%的速度增長，估計微軟截至6月財年的AI業務收入約340億美元，並與OpenAI在該財年241億美元的收入直接對比，因此佔比可能高達70%左右。

微軟此前僅兩次披露AI業務的整體規模，第一次是截至2024年12月的季度，當時公司表示該業務按全年計算的銷售額有望超過130億美元；第二次是截至今年3月的季度，微軟稱其年化收入有望超過370億美元。

或與OpenAI首次公開募股有關

報道指出，微軟AI業務總收入包括來自所有AI客戶收入，以及向任何客戶銷售AI專用產品所得收入。公司一名發言人亦證實，這一數字包括來自OpenAI的全部銷售額和收入分成。雖然與微軟總收入相比，OpenAI所佔比例要小得多，不足10%。不過，微軟表示，最近一個季度新增商業訂單約510億美元，OpenAI仍貢獻了年度新增訂單的大部分增長。

在上周之前，微軟從未明確披露來自OpenAI的全部收入。會計研究員、數據分析公司Nonlinear Analytics創始人Olga Usvyatsky在報告中寫道，這次披露可能與OpenAI的首次公開募股計畫有關。

