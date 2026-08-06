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24歲「AI預言家」避過爆倉危機 火速重返市場 再押注4億美元

商業創科
更新時間：14:18 2026-08-06 HKT
發佈時間：14:18 2026-08-06 HKT

年僅24歲的OpenAI前研究員、被矽谷譽為「AI預言家」的Leopold Aschenbrenner所創立的對沖基金Situational Awareness，早前因AI股急跌及被追孖展，幾乎陷入崩潰，最終將絕大部分公開股票投資組合拋售給Citadel；不過，危機發生僅數日後，Leopold Aschenbrenner已重返投資市場，並向一家非上市公司追加投資4億美元，交易已於周二完成。

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兩次合計注資5億美元

據彭博引述消息報道，Situational Awareness上月亦曾向同一家公司投資1億美元，意味兩次合計注資5億美元，但目前尚未確定獲注資的是哪一家公司。Situational Awareness拒絕作出回應。

早前Situational Awareness持有的多隻科技股急速貶值，觸發多間貸款銀行要求基金增加抵押品，令Aschenbrenner需要在短時間內籌集大量現金。為應付補倉要求，他一度考慮出售Anthropic、Fluidstack及MatX等私人公司的持股，最終則與Ken Griffin旗下Citadel達成協議，出售大部分上市股票組合，取得資金償還貸款銀行，同時保住私人公司持股。

不過，Situational Awareness的資產規模仍由7月初的450億美元，大幅降至約100億美元。

汲取教訓 檢討基金結構

Aschenbrenner在致投資者的信中表示，基金採取了必要措施，以確保仍有機會繼續作戰，但基金結構必須確保能夠在承受損失後重整旗鼓。他承諾，將從今次事件汲取教訓。

他又強調，自己的幾乎全部資本都投放在基金內，與其他投資者一樣，並將透過本月的經歷，努力證明今次危機令自己成為更成熟及更強的投資者。

與其他同等規模的對沖基金不同，Situational Awareness的資金主要來自三藩市灣區的富裕人士及家族辦公室。據報投資者包括Greenoaks創辦人Neil Mehta、投資公司XN創辦人Gaurav Kapadia旗下基金會、Tiger Global Management前上市股票主管Feroz Dewan，以及D1 Capital Partners創辦人Dan Sundheim。目前未有跡象顯示主要投資者大規模撤資。

婚後未度蜜月 急晤投資者

另一方面，在基金陷入危機期間，Aschenbrenner上周六在加州卡梅爾谷舉行婚禮，其妻子是Anthropic行政總裁的幕僚長。據悉，Aschenbrenner婚後沒有立即度蜜月，而是安排在本周與有意了解情況的投資者逐一通話，希望紓緩他們對基金風險及未來策略的憂慮。

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